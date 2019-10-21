迪士尼也瘋年菜！小7「米奇米妮佛跳牆」上桌超吸睛
2019-10-21 17:35
聯合報 記者徐力剛
／台北即時報導
看好冷凍年菜市場高達20億元商機，7-ELEVEN搶先推出年菜預購，即日起至2020年1月16日，指定品項任選第2件95折、3件以上92折；首波主打「人氣團購」、「排隊鍋物」及「肖像聯名商品」，帶給消費者全新味覺饗宴。
小7攜手老字號品牌老協珍合作，推出可愛造型餐點，搶攻年輕市場大餅。全新「老協珍迪士尼米奇造型佛跳牆」為台灣限定版，特製佛跳牆甕以經典紅色為底，上方印製身著廚師裝的米奇、米妮，食材融合鮑魚、烏參及干貝等珍饈，小火慢燉入味，濃醇湯頭搭配鮮嫩食材，好滋味讓人難忘。另款「老協珍卡娜赫拉的小動物喜抱財神佛跳牆」內含上等黑玉烏參，煲以台式高湯，榮登新年最具話題的招財佛跳牆。
隨著氣溫降低，熱騰騰鍋物成為時下熱門品項，其中「海底撈鍋物套餐」強調100%原味重現，鮮紅色湯底選用花椒、辣椒、香辛料等食材，加入發酵豆瓣調味，香辣濃郁風味令人著迷；喜愛辣鍋的饕客，不可錯過「太和殿鴛鴦火鍋湯底」、「這一鍋御膳麻辣鍋套餐」、「KiKi麻辣鍋底」等。
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