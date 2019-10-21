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3.5億金絲雀黃鑽戒絕美！海瑞溫斯頓發表百件黃鑽珠寶

2019-10-21 17:30聯合報 特派記者顏甫珉／上海即時報導

一踏進被譽為「江南第一官廳」的五鳳廳，抬頭先見乾隆御賜「望龍鄉國」的牌匾，彰顯出此處的尊貴之處。選在江南千年古鎮朱家角中的安麓酒店，「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）在此發表「仲秋高級珠寶系列」，在金秋時分，以頂級「黃鑽」為主，帶來超過100件、總重超過1,400克拉的珠寶作品，現場閃耀著無限金色光芒，一顆25.33克拉，被譽為「金絲雀」的黃鑽戒指，堪稱史上最難得，成為最矚目的焦點。

黃鑽，呼應豐收的秋天，更能凸顯出海瑞溫斯頓的收藏與鑲嵌工藝，花費十幾年蒐集黃鑽，才能以如此王者風範的珠寶作品面世。

珍稀黃鑽現身　掀起層層金浪

海瑞溫斯頓一出手，就是震懾珠寶界，全場最迷人的「金絲雀」鑽戒，色澤濃豔，以方形祖母綠型切工，珍稀罕見的25.33克拉，證明王者地位。至於全場最重的克拉數，為80.07克拉的雷德恩切工黃鑽戒指，偌大的黃鑽戴在手上，呼應秋季收穫滿盈，為人生加分。

要能凸顯海瑞溫斯頓的獨到蒐藏功力，莫過於看黃鑽耳環與項鍊，一條黃鑽項鍊搭配總重達94.98克拉的黃鑽，彷彿在頸間掀起層層金浪；Twin Flowers方形祖母綠型切工黃鑽耳環，更是珍貴難得，主石總重約7.88克拉，在耳畔散發耀眼光芒。

單顆黃鑽的鑽戒是此次重點，多款呈現海瑞溫斯頓驕傲多元切工的鑽戒，如迷人心型切工單顆黃鑽戒，總重45.22克拉，代表永恆不變的愛意。橢圓形切工黃鑽戒，總重5.5克拉，彰顯出配戴者的氣勢與地位。

東西文化碰撞　五感宴會禪意十足

海瑞溫斯頓這回選在明代士大夫官邸修復的江南朱家角安麓酒店，舉辦珠寶發表與宴會，意在呈現東西方文化碰撞，而場地所在的「五鳳廳」，被譽為江南第一官廳，也代表著海瑞溫斯頓的尊貴、無出其右的品牌定位。

整場宴會強調五感體驗，邀請大陸設計師侃侃從場布、餐點與表演全都包辦，為所有賓客打造一場「禪意與文化撞擊」的宴會，將五鳳廳重新規畫打造，中庭廣場從日本移來的絕美姿態松樹，已達百年，呼應海瑞溫斯頓的三代傳承。

席間表演如「琴瑟和鳴」、現代舞蹈與氣味的演出，還有眾多模特兒展示此次黃鑽作品，嘴上品嘗秋季的大閘蟹，欣賞充滿古意與風格的餐具器皿，重新對東西文化的交流，有了全新體驗。

模特兒展示海瑞溫斯頓頂級黃鑽系列。圖／海瑞溫斯頓提供
模特兒展示海瑞溫斯頓頂級黃鑽系列。圖／海瑞溫斯頓提供
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模特兒展示海瑞溫斯頓頂級黃鑽系列。圖／海瑞溫斯頓提供
模特兒展示海瑞溫斯頓頂級黃鑽系列。圖／海瑞溫斯頓提供
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為了彰顯黃鑽的特殊性，海瑞溫斯頓在江南古鎮朱家角，具有歷史意義的五鳳廳，舉辦宴會...
為了彰顯黃鑽的特殊性，海瑞溫斯頓在江南古鎮朱家角，具有歷史意義的五鳳廳，舉辦宴會與展示黃鑽。圖／海瑞溫斯頓提供
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海瑞溫斯頓帶來超過100件，總計超過1,400克拉的黃鑽展示。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓帶來超過100件，總計超過1,400克拉的黃鑽展示。圖／海瑞溫斯頓提供
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海瑞溫斯頓在江南朱家角安麓酒店中的五鳳廳，舉辦「仲秋．午宴」，該廳有乾隆御賜的「...
海瑞溫斯頓在江南朱家角安麓酒店中的五鳳廳，舉辦「仲秋．午宴」，該廳有乾隆御賜的「望隆香國」匾額，代表國士無雙。圖／海瑞溫斯頓提供
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海瑞溫斯頓展示逾百件，超過1,400克拉的黃鑽系列珠寶作品。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓展示逾百件，超過1,400克拉的黃鑽系列珠寶作品。圖／海瑞溫斯頓提供
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由設計師侃侃操刀，為海瑞溫斯頓設計「仲秋．午宴」。圖／海瑞溫斯頓提供
由設計師侃侃操刀，為海瑞溫斯頓設計「仲秋．午宴」。圖／海瑞溫斯頓提供
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海瑞溫斯頓雷蒂恩形切工黃鑽鑽滴項鍊，總重約94.98克拉，售價約台幣7,290萬...
海瑞溫斯頓雷蒂恩形切工黃鑽鑽滴項鍊，總重約94.98克拉，售價約台幣7,290萬元。圖／海瑞溫斯頓提供
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模特兒展示海瑞溫斯頓頂級黃鑽系列。圖／海瑞溫斯頓提供
模特兒展示海瑞溫斯頓頂級黃鑽系列。圖／海瑞溫斯頓提供
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必用！海瑞溫斯頓雷德恩切工單顆黃鑽戒指，總重80.07克拉，全場最大克拉數，售價...
必用！海瑞溫斯頓雷德恩切工單顆黃鑽戒指，總重80.07克拉，全場最大克拉數，售價約台幣4.27億元。圖／海瑞溫斯頓提供
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海瑞溫斯頓重達45.22克拉，心型切割黃鑽戒指，售價約台幣1.84億元。圖／海瑞...
海瑞溫斯頓重達45.22克拉，心型切割黃鑽戒指，售價約台幣1.84億元。圖／海瑞溫斯頓提供
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必用！海瑞溫斯頓帶來超珍稀黃鑽戒，24.33克拉，被譽為「金絲雀」的方形祖母綠型切工頂級艷彩黃鑽戒指，售價約台幣3.49億元。圖／海瑞溫斯頓提供
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為了彰顯黃鑽的特殊性，海瑞溫斯頓在江南古鎮朱家角，具有歷史意義的五鳳廳，舉辦宴會...
為了彰顯黃鑽的特殊性，海瑞溫斯頓在江南古鎮朱家角，具有歷史意義的五鳳廳，舉辦宴會與展示黃鑽。圖／海瑞溫斯頓提供
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海瑞溫斯頓Twin Flowers方形祖母綠型切工黃鑽耳環，主石為方形祖母綠型切...
海瑞溫斯頓Twin Flowers方形祖母綠型切工黃鑽耳環，主石為方形祖母綠型切工黃鑽總重約7.88克拉，售價約台幣1.14億元。圖／海瑞溫斯頓提供
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海瑞溫斯頓祖母綠型切工花式鑲嵌黃鑽戒指，主石黃鑽為12.61克拉，售價約台幣1.89億元。圖／海瑞溫斯頓提供
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海瑞溫斯頓枕形與水滴型黃鑽項鍊，總重約11.72克拉，售價約台幣9,580萬元。圖／海瑞溫斯頓提供
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