3.5億金絲雀黃鑽戒絕美！海瑞溫斯頓發表百件黃鑽珠寶

2019-10-21 17:30 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 顏甫珉 ／上海即時報導



一踏進被譽為「江南第一官廳」的五鳳廳，抬頭先見乾隆御賜「望龍鄉國」的牌匾，彰顯出此處的尊貴之處。選在江南千年古鎮朱家角中的安麓酒店，「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）在此發表「仲秋高級珠寶系列」，在金秋時分，以頂級「黃鑽」為主，帶來超過100件、總重超過1,400克拉的珠寶作品，現場閃耀著無限金色光芒，一顆25.33克拉，被譽為「金絲雀」的黃鑽戒指，堪稱史上最難得，成為最矚目的焦點。

黃鑽，呼應豐收的秋天，更能凸顯出海瑞溫斯頓的收藏與鑲嵌工藝，花費十幾年蒐集黃鑽，才能以如此王者風範的珠寶作品面世。

珍稀黃鑽現身 掀起層層金浪

海瑞溫斯頓一出手，就是震懾珠寶界，全場最迷人的「金絲雀」鑽戒，色澤濃豔，以方形祖母綠型切工，珍稀罕見的25.33克拉，證明王者地位。至於全場最重的克拉數，為80.07克拉的雷德恩切工黃鑽戒指，偌大的黃鑽戴在手上，呼應秋季收穫滿盈，為人生加分。

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要能凸顯海瑞溫斯頓的獨到蒐藏功力，莫過於看黃鑽耳環與項鍊，一條黃鑽項鍊搭配總重達94.98克拉的黃鑽，彷彿在頸間掀起層層金浪；Twin Flowers方形祖母綠型切工黃鑽耳環，更是珍貴難得，主石總重約7.88克拉，在耳畔散發耀眼光芒。

單顆黃鑽的鑽戒是此次重點，多款呈現海瑞溫斯頓驕傲多元切工的鑽戒，如迷人心型切工單顆黃鑽戒，總重45.22克拉，代表永恆不變的愛意。橢圓形切工黃鑽戒，總重5.5克拉，彰顯出配戴者的氣勢與地位。

東西文化碰撞 五感宴會禪意十足

海瑞溫斯頓這回選在明代士大夫官邸修復的江南朱家角安麓酒店，舉辦珠寶發表與宴會，意在呈現東西方文化碰撞，而場地所在的「五鳳廳」，被譽為江南第一官廳，也代表著海瑞溫斯頓的尊貴、無出其右的品牌定位。

整場宴會強調五感體驗，邀請大陸設計師侃侃從場布、餐點與表演全都包辦，為所有賓客打造一場「禪意與文化撞擊」的宴會，將五鳳廳重新規畫打造，中庭廣場從日本移來的絕美姿態松樹，已達百年，呼應海瑞溫斯頓的三代傳承。