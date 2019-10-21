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Verizon Media加入中華電信5G領航隊 逾8成用戶欲轉5G

2019-10-21 17:26聯合報 記者黃筱晴／即時報導

2020年即將迎來5G元年，消費者預計在2020下半年能夠真正體驗到5G在日常生活中的應用，各電信與相關產業近期也動作頻頻，陸續開始嘗試各種可能的應用場景發展。Verizon Media與中華電信今發表《台灣消費者5G意願大調查》，有超過8成消費者表示，當5G服務上線，願意轉換使用5G服務。

為加速推動台灣5G發展，中華電信5G領航隊自成立以來，已與國內外產業、官方、學界與研究單位逾50個機構及企業結盟，以2020年領航台灣5G商用為目標，共同建構5G產業鏈。而深耕台灣超過20年的Yahoo (Verizon Media)，則挾著美國母公司Verizon的全球資源，宣布加入「台灣5G產業發展聯盟-中華電信領航隊」，希望以其影音娛樂內容應用強項，為5G應用帶來即戰力。

Verizon Media國際消費者洞察暨數據分析總監蘇建勳指出，調查中有92%消費者聽過5G，其中77%對其高速傳輸特性最有印象，更有4成消費者認為5G將為人類生活和社會各層面帶來顛覆性的影響，56%消費者期望5G能在未來1至2年內完全普及，並有83%有意願轉換為5G服務。

進一步探詢消費者最期待的應用，主要聚焦3大領域：高畫質影音、智慧生活（包括遠端醫療、遠端控制救災、遠端照護、物聯網/智慧家電）與AR相關應用，而旅遊、購物、遊戲則是消費者最期待應用AR三大領域。Verizon Media亞太區共同董事總經理王興表示，「觀察到千禧時代、Z世代願意嚐鮮、付費購買各種體驗服務的趨勢，相當看好未來5G服務開通時的發展潛力。」

根據思科研究，至2020年，將有超過75%的全球行動數據流量來自影音，2021年時影音內容將佔所有網路流量的80%；而透過5G將帶來更快速穩定、更高畫質的影音串流及內容服務，建構更豐富的沉浸互動體驗平台，並讓AR、VR、360環景等XR創新技術應用更為普及。

消費者最期待的5G應用，包含高畫質影音、智慧生活與AR相關應用。記者黃筱晴／攝影
消費者最期待的5G應用，包含高畫質影音、智慧生活與AR相關應用。記者黃筱晴／攝影
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（左起）中華電信5G領航隊共同執行長暨中華電信執行副總經理林國豐、Verizon...
（左起）中華電信5G領航隊共同執行長暨中華電信執行副總經理林國豐、Verizon Media亞太區共同董事總經理王興、中華電信行動通信分公司總經理陳明仕，共同宣布Verizon Media加入「台灣5G產業發展聯盟-中華電信領航隊」。圖／中華電信提供
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Verizon Media國際消費者洞察暨數據分析總監蘇建勳分享調查內容。圖／V...
Verizon Media國際消費者洞察暨數據分析總監蘇建勳分享調查內容。圖／Verizon Media提供
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