品牌新女表具腕間珠寶概念 不只實用還是風格搭配必備
在電影裡，永遠的性感偶像瑪麗蓮夢露曾高唱「鑽石是女人最好的朋友」，這句話除了是形容高級珠寶的地位，運用在帶有實用性質的腕表上亦然。今年同樣關注女表產品的Grand Seiko就結合了美鑽和高級製表工藝，推出全新致敬之作；雷達表（Rado）則以腕間輕珠寶的概念，打造了DiaMaster 鑽霸系列鏤空表，同樣有著高吸睛度。
Grand Seiko今年邀請日本女星天海祐希作為亞洲區代言人，還在這季呈現全新女用機械表，外觀延續1967年經典62GS腕表的無表圈特色，還自女性身線等自然中的曲線獲得靈感，打造出表款流線形的鑲鑽設計。新款的Elegance系列女表，搭載機械自動上鍊9S27機芯，機芯規格與為紀念Caliber 9S問世20周年全新設計的小型自動上鍊機芯9S25相同，厚度僅4.49毫米，精準的實用功能不在話下。但在表身兩側俐落流線形設計，還搭配了寶石鑲嵌工藝，不同尺寸的鑽石，可從各個角度汲取光源，凸顯流動般的閃亮光芒，就連表殼也以獨家研磨法，打磨出無瑕的金屬鏡面來呼應。
向來倍受消費者喜愛的Rado鑽霸系列腕表，也在今年首度推出鏤空設計，並結合珍珠母貝、寶石等材質，讓視覺上兼具了華麗與機械感，在表壇中獨樹一格。Rado以放射狀波紋表盤飾以金色或銀色幾何鏤空時、分盤，並在周圍綴以鑽石環繞，七點鐘位置則有同心圓裝飾盤由白色或黑色的珍珠母貝打造，帶有船錨裝飾，象徵機械表動力展現。值得一提的是，這系列亦貼心地搭載快拆表帶系統，可隨心所欲輕鬆依穿搭變換風格。
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