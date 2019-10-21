品牌新女表具腕間珠寶概念 不只實用還是風格搭配必備

2019-10-21 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



在電影裡，永遠的性感偶像瑪麗蓮夢露曾高唱「鑽石是女人最好的朋友」，這句話除了是形容高級珠寶的地位，運用在帶有實用性質的腕表上亦然。今年同樣關注女表產品的Grand Seiko就結合了美鑽和高級製表工藝，推出全新致敬之作；雷達表（Rado）則以腕間輕珠寶的概念，打造了DiaMaster 鑽霸系列鏤空表，同樣有著高吸睛度。

Grand Seiko今年邀請日本女星天海祐希作為亞洲區代言人，還在這季呈現全新女用機械表，外觀延續1967年經典62GS腕表的無表圈特色，還自女性身線等自然中的曲線獲得靈感，打造出表款流線形的鑲鑽設計。新款的Elegance系列女表，搭載機械自動上鍊9S27機芯，機芯規格與為紀念Caliber 9S問世20周年全新設計的小型自動上鍊機芯9S25相同，厚度僅4.49毫米，精準的實用功能不在話下。但在表身兩側俐落流線形設計，還搭配了寶石鑲嵌工藝，不同尺寸的鑽石，可從各個角度汲取光源，凸顯流動般的閃亮光芒，就連表殼也以獨家研磨法，打磨出無瑕的金屬鏡面來呼應。