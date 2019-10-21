台北來回洛杉磯2萬有找！5大航空機票優惠懶人包

2019-10-21 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ／即時報導



一年四季都想要出國玩，又想要省荷包，就要抓準機票優惠時間入手，把省下來的錢拿來血拚。近日有不少航空公司推出線上旅展或是官網優惠活動，有不少航點祭出優惠，像是到洛杉磯或是歐洲，來回含稅機票最低可以2萬有找價格入手機票。另亞洲地區如到香港，來回不用3,000元。

新加坡航空 飛澳洲2萬有找

新加坡航空自10月10日起，每日兩班往返台北與新加坡的航班皆以波音787-10 Dreamliner執飛。為了慶祝波音787-10夢幻客機首航台灣，即日起到11月底間，推出「搭乘夢幻客機展開夢想旅程」網路活動，參與活動可抽任選航點商務艙雙人來回機票、經濟艙雙人來回機票及新航獎勵計劃KrisFlyer三萬哩等。

此外，即日起到11月15日推出購票優惠，從台北前往新加坡，經濟艙含稅8,228元、歐洲20,778元、澳洲17,848元、馬爾地夫27,468元起。活動期間新加入KrisFlyer新航獎勵計劃，在申請會員時輸入優惠代碼「FLYSQ787」，還可獲贈新會員紅利哩程500哩。

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華航60周年 線上旅展搶便宜

華航歡慶60周年，即日起到11月15日舉行線上旅展，其中，台北飛香港來回未稅最低2,100元起，其他如上海、新加坡、曼谷、首爾、大阪等，來回未稅最低3,496元到5,916元起。

另今年10月28日起，台北飛洛杉磯增飛CI006/CI005航班，搭配天天飛航的CI008/CI007、台北飛安大略直飛航班CI024/CI023，每周有17班飛往大洛杉磯地區。同步祭出優惠機票，來回含稅促銷最低14,840元起。

紐西蘭航空增班 多點有優惠

紐西蘭航空將從10月27日起由一周3班增至4班，今年底到明年2月起每周增加到5個航班，讓更多的台灣旅客可以在冬季到南半球創造夏日回憶。同時，迎接台北飛奧克蘭航線開航滿一周年，祭出所有艙等優惠活動，來回未稅最低18,800元起，豪華經濟艙39,800元、豪華商務艙79,800元起。另皇后鎮、基督城、威靈頓、但尼丁多個目的地航點皆有優惠。

加

拿大航空 溫哥華來回不到17000

加拿大航空於官網推出線上旅展優惠活動，即日起到10月底前購買經濟艙、豪華經濟艙、尊享商務艙來回機票，飛往加拿大及美國各大城市，無需輸入特別促銷代碼，即享限時優惠。其中，台北直飛溫哥華來回未稅12,499元起，含稅17,000元有找。台北經溫哥華飛往美國洛杉磯未稅9,999元起，含稅15,000元有找。

長榮航空多點優惠