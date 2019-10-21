限量6萬個！ 麥當勞「美樂蒂萬用置物籃」台灣開賣

2019-10-21 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



風靡粉絲的麥當勞「美樂蒂萬用置物籃」首度來台！經典粉嫩的美樂蒂外型，巧妙的設計可容納一包麥當勞薯條與飲料，亦可收納小物，加上可愛的把手，手提、車掛或平擺於桌面都好用。「美樂蒂萬用置物籃」於10月23日上午11:00起至11月19日止販售(或售完為止)，凡於餐廳內購買任何套餐加價269元或單買319元，就能把超Q萌的「美樂蒂萬用置物籃」拎回家。

此次推出的「美樂蒂萬用置物籃」，除了可以巧妙擺入麥當勞的飲料與薯條，亦可擺在辦公室作收納盒或出門遊玩攜帶，更特別的是可以掛在汽車椅背上，讓粉絲隨時隨地都能擁有美樂蒂的陪伴。麥當勞表示，亞洲熱賣的「美樂蒂萬用置物籃」全台限量發行近6萬個，讓粉絲不用飛出國，現在台灣也買得到，預計將再掀收藏熱潮，預估在開賣首日，為餐廳帶來1成的來客數成長。置物籃可愛又實用的獨特設計，不僅要帶給顧客最萌的外出必備小物，更要讓美樂蒂My Melody的粉絲提前為偶像歡慶45歲生日。

「美樂蒂萬用置物籃」

活動日期：10月23日11:00起限量販售至11月19日止(或售完為止)。

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加購方法：10月23日上午11:00起，凡於麥當勞餐廳內購買任何套餐加價269元、單買售價319元，即可獲得「美樂蒂萬用置物籃」乙個(

每份套餐限加購乙個，每人每次消費限購兩個，售完為止)。