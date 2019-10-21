做對3件事 讓妳染髮也能超持久

2019-10-21 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／即時報導



秋冬季到了，夏日的髮色，已經過去，該換上一頭新的秋冬色彩，該如何維持才能讓顏色不容易掉色跟出現色差呢？

染髮掉色，其實是很正常的現象，不管妳染的是什麼顏色，最後還是會跟原本想要的顏色出現色差，畢竟是「染」上去的，並不會永久的存在。

對於每個人的掉色快慢，也可能因髮質的關係，而有所不同，所以要做好的基礎就是，讓顏色不會掉色時間太快，記住以下三件事情，才不會顏色越掉越難看唷！

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一、染完頭髮，三天後再洗頭

三天後洗對於容易出汗的人來說，應該是一個災難般的消息，因為一出汗，頭髮就會開始油膩。由於剛染上去的顏色，其實固色還不是太穩定，如果你馬上去沖洗頭髮的話，肯定會掉色的非常嚴重，所以建議大家，剛染完頭髮，想要有美美的顏色，並且維持，就好好的忍耐三天吧！

如果真的要洗頭，建議可以考慮補色型的洗髮精，並且不要沖洗搓揉太久。

二、洗髮、吹髮，高溫是禁忌

當你在較高的溫度下洗髮，可能會讓頭髮的顏色，變得不太穩定，甚至讓顏色嚴重的流失，更可怕的是用高溫來吹乾頭髮，可能會使頭髮變成乾枯的稻草，然而多美的顏色，相信在稻草上都不會好看到哪裏。

如果你是本身有用電棒捲才會出門的人，在染頭髮期間，也建議忍忍，即使要用的話，也不用使用太高溫，因為這樣妳的頭髮只會變得越來越毛躁。

三、護髮產品請挑選護色、矯色

有些護髮產品標榜著滋潤，當然對抗毛躁頭髮有一定程度的效果，當你是還有染髮的時候，如果單單只選擇保濕護髮，那麼持色時間，當然也不會那麼的長久。

建議在挑選護髮的產品，可以選擇有護色、矯色的護髮乳，來幫助顏色的維持，這樣不只是讓妳的頭髮不會毛躁，顏色還能相對的維持較久的時間。