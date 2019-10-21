來一場復古又華麗的冒險 SWATCH新表點亮你的派對穿搭

2019-10-21 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



天氣漸涼，也意味著年末的派對季節到來，是否已尋覓到合適的Party裝束？SWATCH也選在此刻，推出一系列主打復古華麗風的新表款，就是要時髦男、女在搭配時造型更完整。不僅如此，即將到來的萬聖節SWATCH也準備好搶眼的腕表，來呼應你的變裝主題。

針對秋冬系列，SWATCH再推出全新Knightliness騎士系列，把華麗的宮廷風、有著繁複圖案的哥德式元素，以及復古優雅的設計，帶入其中，並以暗色系為主軸，來完成腕表的外觀。像是細膩的太陽放射紋裝飾金、銀色表盤讓人聯想到身著盔甲的騎士，而皇冠徽章的主題表盤象徵著王者形象Sw品牌以趣味的手法，還加入秋冬當紅的哥德式黑、紅色調，輔以大型鉚釘妝點表帶，將騎士精神玩轉成本季焦點。如ROYAL KEY皇家之鑰腕表就是最佳演繹，皇冠與鑰匙圖騰綴滿整個表帶，而黑色表盤上還搭配了金色時標，配戴時絕對能成派對上的亮點之一。