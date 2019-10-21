南紡周年慶拚11億業績 二期明年開幕有KTV、娛樂城
2019-10-21 15:42
聯合報 記者鄭維真
／台南即時報導
各大百貨周年慶陸續開跑，南紡購物中心今天舉辦5周年誓師大會，宣布要以突破11億元周年慶業績為目標，檔期中將有多重回饋活動，高達18%的現金回饋要讓民眾滿載而歸。南紡購物中心表示，二期開發案將在明年第4季營運，著重在餐飲與娛樂兩大主軸。
南紡購物中心首波周年慶活動為10月24日到11月6日，祭出18%的現金回饋，化妝品、香氛、內睡衣、女鞋滿3000元送300元，全館指定店櫃滿5000元送500元，指定大家電、名品家具滿10000元送1000元，首4日持會員紡卡FunCard消費達指定門檻加送100元，首7日持本館聯名卡刷滿6000元送200元。
指定業種也推出加碼送活動，包括首4日1樓化妝品、香氛滿5000元送100元，大家電、名品家具滿50000元送500元，4樓婦嬰童用品及1樓時尚廣場等滿6000元送100元，全館指定餐廳滿2000元送300元等。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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南紡購物中心指出，本館還推出「心心集樂趣滿額集心送」活動，10月24日到11月20日持本館會員卡到指定店櫃消費，滿1000元可兌換1顆心，可再兌換成商品抵用券，11月1日更加碼舉辦活動，當日於指定店櫃消費滿1000元即可兌換5顆心。另外，10月31日至11月3日本館舉辦「會員好康加碼贈」，當日持會員紡卡至指定店櫃累積消費滿額送好禮。
目前正在施工的二期開發案預計明年第4季營運，為地上9層、地下2層的建築，著重在餐飲與娛樂兩大主軸，南紡購物中心表示，目前本館威秀影城有10廳，未來在二期商場會多5個廳，湯姆熊歡樂世界也會移至二期擴大範圍，並且會有KTV進駐。
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