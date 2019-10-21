台東保育日本禿頭鯊 太麻里溪、金崙溪每年4至5月禁捕

2019-10-21 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東即時報導



自莫拉克颱風後，因山洪帶來的大量砂石墊高河床，台東縣政府發現近年來日本禿頭鯊（原住民語司馬林）數量日漸減少，為保育及管理，台東縣政府將公告每年的4月1日到5月31日為太麻里溪、金崙溪禁漁期，全流域含出海口將限制採捕日本禿頭鯊。

日本禿頭鯊魚苗是花東地區民眾視為珍饈，特別是原住民更是鍾情捕食日本禿頭鯊魚苗，拿來當沙西米、炒蛋都是讓人垂涎的美味。

農業處表示，由於近年來日本禿頭鯊數量日漸減少，地方希望能夠管制捕撈時間，不要全年無休任意採捕日本禿頭鯊；縣府為了保育及管理，根據漁業法第44條「為資源管理及漁業結構調整，得以公告水產動植物之採捕或處理之限制或禁止；漁區、漁期之限制或禁止等」。

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縣府農業處指出，經與太麻里鄉公所及當地民眾協商研議，決定自明年開始禁捕，自公告之日起，太麻里溪、金崙溪每年4月1日到5月31日為期2個月是全流域禁漁期，包含溪流的出海口處。農業處強調，一旦保育有成，會隨時重新檢討，適度開放或解除禁漁公告。