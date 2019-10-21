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小12歲網紅未婚妻美照曝光 「康熙」製作人B2結婚啦！

2019-10-21 13:47聯合報 記者吳曉涵／即時報導

「康熙來了」不只是許多人心中台灣最具代表性的綜藝節目之一，也因為主持人小S與蔡康永不時提及幕後工作人員，讓這個節目幕前幕後都是話題。要說到幕後班底中最有人氣的，當屬其中一任的製作人B2，近日他與小12歲的廈門網紅晗晗互訂終身，選擇台灣林莉婚紗LinLi Boutique為嬌妻從頭到尾量身打造婚紗造型，更大手筆安排了跨遍兩岸的婚紗拍攝計畫，寵妻程度可見一斑。

曾在「康熙來了」節目上表演樂團演唱的B2，早年也曾拍攝過MV，也參與了不少台灣節目「模範棒棒堂」、「我愛黑澀會」的製作，也曾在節目上分享過不少製作祕辛。這次因為未婚妻晗晗的一句話：「我從小是看你的節目長大的」，特別情商老戰友開放當年錄製「康熙來了」的中天攝影棚和導播室作為婚紗照的拍攝場景之一。此外，兩人也飛到晗晗的老家廈門和世界文化遺產「福建土樓」拍攝。

整個拍攝晗晗換穿了5套禮服，包括LinLi Boutique高訂王妃系列的千層魚尾白紗、高訂珠寶盒系列、Galvan London亮片流蘇外套、高訂精靈系列的蕾絲白紗等等，而B2黑色經典西裝則來自Gabriele Pasini。兩人預計在明年一月舉行婚宴。

晗晗身著LinLi Boutique精靈白紗與B2特地回到廈門老家取景。圖／Li...
晗晗身著LinLi Boutique精靈白紗與B2特地回到廈門老家取景。圖／LinLi Boutique提供
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晗晗身著LinLi Boutique高訂王妃系列的千層魚尾白紗和Rene Cao...
晗晗身著LinLi Boutique高訂王妃系列的千層魚尾白紗和Rene Caovilla婚鞋，B2黑色經典西裝則來自Gabriele Pasini。圖／LinLi Boutique提供
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晗晗選擇由LinLi Boutique獨家引進的英國品牌Galvan Londo...
晗晗選擇由LinLi Boutique獨家引進的英國品牌Galvan London亮片流蘇外套搭配同牌的標誌連身褲與老公重回攝影棚合影。圖／LinLi Boutique提供
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晗晗穿著來自LinLi Boutique珠寶盒系列的「紅碧璽」 禮服，裙擺之處使...
晗晗穿著來自LinLi Boutique珠寶盒系列的「紅碧璽」 禮服，裙擺之處使用紅寶石色層次硬紗打造夢幻華麗。圖／LinLi Boutique提供
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晗晗身著LinLi Boutique精靈白紗與B2特地回到廈門老家取景。圖／Li...
晗晗身著LinLi Boutique精靈白紗與B2特地回到廈門老家取景。圖／LinLi Boutique提供
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晗晗身著LinLi Boutique珠寶盒系列「海水藍寶」於「世界文化遺產 土樓...
晗晗身著LinLi Boutique珠寶盒系列「海水藍寶」於「世界文化遺產 土樓」內磅礡合影。圖／LinLi Boutique提供
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晗晗身著LinLi Boutique高訂王妃系列的千層魚尾白紗，低胸馬甲以手工縫...
晗晗身著LinLi Boutique高訂王妃系列的千層魚尾白紗，低胸馬甲以手工縫製特殊樹枝圖騰。圖／LinLi Boutique提供
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B2與嬌妻晗晗正式登記成為夫妻當日俏皮合影。圖／
B2與嬌妻晗晗正式登記成為夫妻當日俏皮合影。圖／
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晗晗選擇由LinLi Boutique獨家引進的英國品牌Galvan Londo...
晗晗選擇由LinLi Boutique獨家引進的英國品牌Galvan London亮片流蘇外套搭配同牌的標誌連身褲與老公重回攝影棚合影。圖／LinLi Boutique提供
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B2與小12歲的廈門網紅晗晗。圖／LinLi Boutique提供
B2與小12歲的廈門網紅晗晗。圖／LinLi Boutique提供
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晗晗身著LinLi Boutique珠寶盒系列「海水藍寶」細節可見異材質拼接的設...
晗晗身著LinLi Boutique珠寶盒系列「海水藍寶」細節可見異材質拼接的設計質感。圖／LinLi Boutique提供
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婚紗廈門世界文化遺產
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