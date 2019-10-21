小12歲網紅未婚妻美照曝光 「康熙」製作人B2結婚啦！

2019-10-21 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



「康熙來了」不只是許多人心中台灣最具代表性的綜藝節目之一，也因為主持人小S與蔡康永不時提及幕後工作人員，讓這個節目幕前幕後都是話題。要說到幕後班底中最有人氣的，當屬其中一任的製作人B2，近日他與小12歲的廈門網紅晗晗互訂終身，選擇台灣林莉婚紗LinLi Boutique為嬌妻從頭到尾量身打造婚紗造型，更大手筆安排了跨遍兩岸的婚紗拍攝計畫，寵妻程度可見一斑。

曾在「康熙來了」節目上表演樂團演唱的B2，早年也曾拍攝過MV，也參與了不少台灣節目「模範棒棒堂」、「我愛黑澀會」的製作，也曾在節目上分享過不少製作祕辛。這次因為未婚妻晗晗的一句話：「我從小是看你的節目長大的」，特別情商老戰友開放當年錄製「康熙來了」的中天攝影棚和導播室作為婚紗照的拍攝場景之一。此外，兩人也飛到晗晗的老家廈門和世界文化遺產「福建土樓」拍攝。