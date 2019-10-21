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上市就搶光！新版Paul Smith聯名行李箱24號台灣開搶

2019-10-21 13:18聯合報 記者吳曉涵／即時報導

英國最頑皮的「時尚爺爺」Paul Smith去年曾經和精品手工行李品牌Globe-Trotter合作推出限量聯名行李箱，當時掀起全球搶購，120個產品迅速銷售一空。今年雙方再度聯手，除了推出不同顏色之外更提供兩種尺寸，全台各限量僅一個。

有別於去年推出的海軍藍20吋版本，今年Paul Smith x Globe-Trotter選用黑色的Globe-Trotter經典專利硬紙纖維（Vulcan Fiber）打造箱身，搭配品牌傳統的亞麻襯裡，以白蠟木製成箱框，外型看來有手提式行李箱的典雅復古，但皆配有拉桿與滾輪。而Paul Smith經典彩條元素更是無所不在，除了手柄以外，箱內也附上彩條織帶作為固定收納使用，箱角也可見到經典彩條中的海軍藍、灰褐色、石灰黃、鼠尾草綠、橙色、孔雀藍、勃艮第紅、紅色8色化身的真皮保護裝飾。這次除了可登機用的20吋之外，另有30吋可選擇。

全新的Paul Smith x Globe-Trotter限量聯名行李箱將於10月24日於全新開幕的Paul Smith SOGO百貨台北復興館（BR4）獨家開賣，兩尺寸全台限量各一個。

箱角也可見到經典彩條化身的真皮保護裝飾。圖／Paul Smith提供
箱角也可見到經典彩條化身的真皮保護裝飾。圖／Paul Smith提供
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外型看來有手提式行李箱的典雅復古，但皆配有拉桿與滾輪。圖／Paul Smith提...
外型看來有手提式行李箱的典雅復古，但皆配有拉桿與滾輪。圖／Paul Smith提供
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箱角也可見到經典彩條化身的真皮保護裝飾。圖／Paul Smith提供
箱角也可見到經典彩條化身的真皮保護裝飾。圖／Paul Smith提供
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選用黑色的Globe-Trotter經典專利硬紙纖維（Vulcan Fiber）...
選用黑色的Globe-Trotter經典專利硬紙纖維（Vulcan Fiber）打造箱身，搭配品牌傳統的亞麻襯裡，以白蠟木製成箱框。圖／Paul Smith提供
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全新的Paul Smith x Globe-Trotter限量聯名行李箱除了可登...
全新的Paul Smith x Globe-Trotter限量聯名行李箱除了可登機用的20吋之外，另有30吋可選擇。圖／Paul Smith提供
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手柄也看得到Paul Smith經典彩條。圖／Paul Smith提供
手柄也看得到Paul Smith經典彩條。圖／Paul Smith提供
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箱內有Paul Smith經典彩條織帶作為固定收納使用。圖／Paul Smith...
箱內有Paul Smith經典彩條織帶作為固定收納使用。圖／Paul Smith提供
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Paul Smith攜手精品手工行李箱品牌Globe-Trotter合作推出限量...
Paul Smith攜手精品手工行李箱品牌Globe-Trotter合作推出限量聯名行李箱
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行李海軍品牌
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