上市就搶光！新版Paul Smith聯名行李箱24號台灣開搶

2019-10-21 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



英國最頑皮的「時尚爺爺」Paul Smith去年曾經和精品手工行李箱品牌Globe-Trotter合作推出限量聯名行李箱，當時掀起全球搶購，120個產品迅速銷售一空。今年雙方再度聯手，除了推出不同顏色之外更提供兩種尺寸，全台各限量僅一個。

有別於去年推出的海軍藍20吋版本，今年Paul Smith x Globe-Trotter選用黑色的Globe-Trotter經典專利硬紙纖維（Vulcan Fiber）打造箱身，搭配品牌傳統的亞麻襯裡，以白蠟木製成箱框，外型看來有手提式行李箱的典雅復古，但皆配有拉桿與滾輪。而Paul Smith經典彩條元素更是無所不在，除了手柄以外，箱內也附上彩條織帶作為固定收納使用，箱角也可見到經典彩條中的海軍藍、灰褐色、石灰黃、鼠尾草綠、橙色、孔雀藍、勃艮第紅、紅色8色化身的真皮保護裝飾。這次除了可登機用的20吋之外，另有30吋可選擇。