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願景／金鐘紀錄片《農村的遠見》 11月12日公視上映

2019-10-21 12:41聯合報 記者郭琇真／即時報導

公視金鐘紀錄片《農村的遠見》全新第二季將於11月12日起，每周二晚上10點於公視播出。第二季聚焦日本豐岡市、荷蘭芬洛綠港、德國施瓦本山谷、美國舊金山及台東池上鄉等五地，期盼借鏡國內外農村發展，開啟國人對農村的想像與視野。

歷經多年淬煉，甫獲今年金鐘獎非戲劇類節目導演獎的劉嵩及總策畫林盛豐，既《城市的遠見》之後，推出《農村的遠見》系列紀錄片，共10集，分兩季播出，聯合報系願景工程擔任媒體協辦。

第二季內容共有5集，分別是「日本豐岡市－東方白鸛的天空」、「荷蘭芬洛綠港¬－農業新創園區」、「德國施瓦本山谷¬－美麗諾羊的山谷」、「美國舊金山－有機生活美學」及「台灣台東縣池上鄉－永恆的米鄉」。

導演劉嵩表示，《農村的遠見》聚焦的這些農村典範，除具備「永續」和「遠見」的核心價值，更要經得起時間與環境的嚴酷考驗，少則幾十年，多則上百年、千年的印證。

為了找到最能代表台灣實力的典範，團隊在深入研究35個地方後，選擇臺東縣池上鄉，劉嵩說：「我們不是因為金城武樹，而是看到25年前池上鄉為了因應WTO對農業的衝擊，池上鄉動員全體農民，大家齊心協力建立起稻米檢驗機制，並推動有機耕作恢復土地健康，讓農業永續。」這種精益求精、團結合作且重質不重量的精神，值得借鏡。

公視董事長陳郁秀表示，池上是一個位於台灣東部、太平洋旁、稻米生產面積僅佔全台灣1%的小鄉鎮，但是它卻能連續三年得到全臺灣米質競賽的冠軍，實屬不易；透過劉嵩導演的鏡頭，將可以見到鄉親們如何齊心協力，看見台灣的競爭力。

《農村的遠見》全新第二季除了11月12日起於公視播映外，《公視+》OTT影音平台也會同步上架中英文及4K版，未來更計畫發行發行DVD。

此外，「府中15」將於1月3日舉辦免費放映。新北市文化局專門委員陳春美表示，「府中15」與公視合作，期待藉由「農村的遠見」系列紀錄片，打開世界之窗，看到世界典範，再回來看待台灣這塊土地與人。更多資訊詳見官網，或電洽2965-7186。

公視金鐘紀錄片《農村的遠見》全新第二季日前於「府中15」舉辦首映會。由左至右分別...
公視金鐘紀錄片《農村的遠見》全新第二季日前於「府中15」舉辦首映會。由左至右分別是公視董事長陳郁秀、導演劉嵩、公視總經理曹文傑、新北市政府專門委員陳春美。圖／公共電視提供
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公視舊金山紀錄片
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