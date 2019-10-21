到南半球栽培台灣荔枝 栽培管理路仍遙
農產品易地生產的概念，在國際上已經非常普遍，比如巴西咖啡、英國紅茶產地在斯里蘭卡；最為人所知的是紐西蘭奇異果需要全年供應，因此南北半球都需要有生產基地。業界人士表示，台灣要在澳洲種荔枝，在生產栽培以及獲利上，還有長遠的路要走。
長期致力於荔枝生產技術研究的農委會農試所退休研究員鄧永興表示，澳洲現在有3000公頃荔枝，主要的品種叫模里西斯，但這品種生產的荔枝品質不佳。他認為，台灣要到澳洲種荔枝，境外授權需要有品種權的保護，也要有授權金。他說，到澳洲易地生產荔枝，對台灣來說會是一個機會，但仍有許多問題要克服。
鄧永興表示，南北半球氣候條件差異大，後續的栽培管理技術高；他舉例，荔枝需要低溫才能發芽分化，以台農6號「艷麗」為例，低溫僅需要22度，但中晚熟的品種，須要低於15度才行，哪一種品種適合當地的氣候還要觀察。
另外，澳洲的栽培技術其實很粗放，也會面臨灌溉問題。他認為直接重新耕種效率太慢，可以改善現有當地的荔枝老園進行嫁接，讓荔枝商品化速度更快速，否則提供再好的品種，無後續技術支撐也很容易失敗。
一名研究人員表示，農產品易地生產這概念就如電子業到國外設廠，政府帶著大家到其他到市場投資，會更容易成功，但須思考荔枝的市場定位要訂在哪裡。
他說，澳洲做很多蔬菜出口，現在則致力於生產澳洲芒果、馬達加斯加的櫻桃，荔枝則是澳洲未來三到五年的計畫，計畫塑造成熱帶櫻桃的形象，定位成比較高價水果，未來可以與之競爭的國家不太多，主要供應也是要供東亞市場。
台大園藝系退休副教授許明仁表示，以奇異果為例，奇異果原產於中國，過去並不當作經濟果樹大面積栽培，野生到處都是。但紐西蘭將其市場做大了以後，為了控制產品的品質與產量，才反過來作栽培管理、採收後處理等生產面的要求，也才真正改良育種，生產甜度高、酸度低的品項，認真在這水果上下功夫。他認為，不管台灣到澳洲種荔枝未來是用哪個模式運作，最後還是要看獲利者是誰，台灣政府以及農民是否因此在計畫中獲利才重要。
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