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搶餐券、住宿券年終最後一檔 旅展預購提前燃戰火

2019-10-21 11:47經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

搶餐券、住宿券，年終最後一檔！2019ITF台北國際旅展11月8日起將一連舉辦四天，但各大飯店預購則自今（21）日展開，提前點燃戰火，圓山飯店超人氣下午茶，只要600元，號稱有史以來最低「骨折價」，台北喜來登、寒舍艾美、寒舍艾麗、礁溪寒沐也 聯合參展，住宿券下殺27折，堪稱全年最低價。年營業額高達4.3億元，有「天下第一廳」每年旅展必定吸引長長排隊人龍的台北晶華酒店「栢麗廳」則是推出平日午餐四人優惠折扣券，每組3,599元，下殺6.9 折。

晶華酒店表示，今年「栢麗廳」餐券優惠價格和去年持平，在眾多優惠方案中最划算的其實是「環遊晶華‧超值護照」每份9,999元，原價要43,423元，台北國際旅展折數達2.3折，消費者可任選晶華旗下六間飯店住宿2至4晚。

此外，每年業績都強強滾的太魯閣晶英酒店今年則是推出四款住宿券、其中包括折扣達5.2折的「客房三天二夜或行館二天一夜超值住宿券」每組13,999元及「平日一泊二食住宿券」每組7,299元，兩款票券更於線上加碼推出「買6送1」套組，每日限量20組。

此外，目前五星級飯店自助餐價位最高的台北美福彩匯自助餐則推出「買四送一」超值套券，平日下午餐每人僅需680元。香格里拉台北、台南遠東國際大飯店和Mega 50 則首創飯店業者之先，比照百貨周年慶推出滿額贈，活動期間三館任意搭配消費滿8,000即可參加「食來運轉‧滿額轉轉樂」，且人人有獎，包含遠東Café自助餐一客免費、上海醉月樓、馬可波羅餐廳及ibuki日本料理的四人同行一人免費券等，且抽完獎還沒結束，可再享滿額贈。

國賓飯店也推出「國賓三館聯合住宿券」，共有台北國賓、新竹國賓、高雄國賓三館可以選擇，每張住宿券3,500元，不需額外加價可任選一館住宿一晚，一次購買5張加贈500元折扣禮劵1張，於三館住宿、餐飲皆可使用，購買10張免費加贈1張住宿券並可升等房型1次。

此外，台北萬豪酒店今年則是首度參加ITF台北國際旅展，推出雙人住宿券（含早餐）原價20,790元，旅展限定價27折，僅5,688，全館六大人氣餐廳皆販售餐券、最低63折，早鳥參加線上旅展最低更有54折。

麗緻餐旅集團的線上旅展也已經展開，旗下6家姊妹飯店推出20款超值商品，主推住宿券32折起，指定泡湯商品假日不加價。

台北萬豪酒店今年首度參加ITF台北國際旅展，目前早鳥線上旅展已展開，最低有54折...
台北萬豪酒店今年首度參加ITF台北國際旅展，目前早鳥線上旅展已展開，最低有54折。 圖／台北萬豪酒店提供
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2019ITF台北國際旅展，台北圓山飯店推出超人氣下午茶，只要600元，號稱有史...
2019ITF台北國際旅展，台北圓山飯店推出超人氣下午茶，只要600元，號稱有史以來最低「骨折價」。 ／圓山飯店提供
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年營業額高達4.3億元，有「天下第一廳」每年旅展必定吸引長長排隊人龍的台北晶華酒...
年營業額高達4.3億元，有「天下第一廳」每年旅展必定吸引長長排隊人龍的台北晶華酒店「栢麗廳」將於台北國際旅展，推出平日午餐四人優惠折扣券，每組3,599元，下殺6.9 折。 圖／台北晶華提供
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台北國賓明園西餐廳人氣Buffet餐券買五張現省千元起。 圖／台北國賓提供
台北國賓明園西餐廳人氣Buffet餐券買五張現省千元起。 圖／台北國賓提供
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住宿券旅展寒舍
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