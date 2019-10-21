好市多多穀飯疑被偷吃後放回 他買回家一看氣炸：當作餵狗了

2019-10-21 13:03 聯合新聞網 綜合報導



又被偷吃了！之前就時常傳有人在大賣場買東西，發現食物已經開封，還被吃過後放回原位。有一男網友在「Coctco好市多 商品經驗老實說」po文表示自己在賣場買了一箱多穀飯回家，吃完三盒後發現第四盒已經被拆開還吃了一半，裡面的飯已經都發霉長毛了，原po氣憤的表示「不會拿回去退，這盒就當作餵狗了」。

原po在文中表示，他買的這款多穀飯真的很好吃，只是在吃完三盒後，竟發現放在下面的第四盒已被拆開包裝吃了一半後放回箱內，而且已經發霉長毛了。原po氣憤的表示他「不會拿回去退貨，這盒就當作餵狗了」。

有網友看完po文後紛紛留言表示「偷吃的那個人是狗的意思」，也有網友表示「這個包膜打開後應該就是捲起來蓋不回去才對」、「就是有這種人，不過他們退貨不是都說不再上架的嗎」、「退貨的人把吃過的飯塞到中間，而不是放到最上層去退貨，這是什麼心態」。

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網友提醒原po「退貨，讓好市多處理吧！至少要反應這個狀況」，不過有網友提出質疑「你確定你沒有失憶症嗎？也許是你自己吃過忘記了！因為若吃過的應該封盒包裝是黏不起來的，再怎麼樣也不可能放進去再賣吧？」