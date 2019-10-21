ITF旅展搶客 王朝餐券下殺5.3折住宿券下殺2折

2019-10-21 10:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北即時報導



全台最大旅展「2019台北國際旅展」將於11月8至11日舉行，台北王朝大酒店推出年度最殺優惠，包括各式餐券下殺5.3折起、豪華客房住宿券下殺兩折起，購買任選餐券滿1萬1,111元，還能獲得雙人自助下午茶餐券兩張（價值2,992元）。消費者於旅展現場刷台新銀行信用卡消費滿5,000元，即可獲得限量好禮「阿原旅行組」。此外，台北王朝大酒店於10月21日至11月15日推出官網線上旅展，讓您在家裡購物也能享好康。

近兩年在網路上爆紅的自助餐廳SUNNY BUFFET，今年在旅展推出餐券優惠，平日自助午、晚餐券，五張一本原價6,688元，旅展價只要3,995元，現省2,693元，還能獲得免費單人下午茶券一張；十張一本原價1萬3,376元，旅展價7,990元，下殺六折，另送單人下午茶券兩張，買越多送越多。SUNNY BUFFET另售自助下午茶券，優惠下殺5.3折。

以中華料理聞名的玉蘭軒，瞄準家庭聚餐客層，推出適合四到六人使用的優惠組合「主廚經典片鴨兩吃券」及「套餐超值餐券」。片鴨兩吃包含油脂豐厚均勻的北京片鴨與風味獨特的廣式片鴨，顧客可從六種吃法中任選其中兩種，兩張券售價只要3,000元；玉蘭軒「套餐超值餐券」含有「精緻美拼盤」、「干貝佛跳牆」、「生菜脆蝦鬆」、「荷葉包燒肉」、「樹子蒸時鮮」、「貝鬆娃娃菜」、「上海香菜飯」、古早味杏仁茶與油條、季節水果等共七菜一甜點一水果，豐富饗宴五張券僅需3,800元，以個人套餐形式推出，讓顧客更靈活安排聚餐形式。

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瞄準國內旅遊市場商機，台北王朝大酒店推出「豪華客房雙人住宿券」（原價1萬4,256元），旅展價下殺2.3折，僅需3,200元即可入住豪華客房乙晚，含SUNNY BUFFET自助式早餐兩客。台北王朝大酒店擁有絕佳地理位置，鄰近松山機場、台北小巨蛋及雙捷運站，絕對是您輕旅遊及商務洽公的住宿首選。