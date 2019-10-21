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ITF旅展搶客 王朝餐券下殺5.3折住宿券下殺2折

2019-10-21 10:50經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

全台最大旅展「2019台北國際旅展」將於11月8至11日舉行，台北王朝大酒店推出年度最殺優惠，包括各式餐券下殺5.3折起、豪華客房住宿券下殺兩折起，購買任選餐券滿1萬1,111元，還能獲得雙人自助下午茶餐券兩張（價值2,992元）。消費者於旅展現場刷台新銀行信用卡消費滿5,000元，即可獲得限量好禮「阿原旅行組」。此外，台北王朝大酒店於10月21日至11月15日推出官網線上旅展，讓您在家裡購物也能享好康。

近兩年在網路上爆紅的自助餐廳SUNNY BUFFET，今年在旅展推出餐券優惠，平日自助午、晚餐券，五張一本原價6,688元，旅展價只要3,995元，現省2,693元，還能獲得免費單人下午茶券一張；十張一本原價1萬3,376元，旅展價7,990元，下殺六折，另送單人下午茶券兩張，買越多送越多。SUNNY BUFFET另售自助下午茶券，優惠下殺5.3折。

以中華料理聞名的玉蘭軒，瞄準家庭聚餐客層，推出適合四到六人使用的優惠組合「主廚經典片鴨兩吃券」及「套餐超值餐券」。片鴨兩吃包含油脂豐厚均勻的北京片鴨與風味獨特的廣式片鴨，顧客可從六種吃法中任選其中兩種，兩張券售價只要3,000元；玉蘭軒「套餐超值餐券」含有「精緻美拼盤」、「干貝佛跳牆」、「生菜脆蝦鬆」、「荷葉包燒肉」、「樹子蒸時鮮」、「貝鬆娃娃菜」、「上海香菜飯」、古早味杏仁茶與油條、季節水果等共七菜一甜點一水果，豐富饗宴五張券僅需3,800元，以個人套餐形式推出，讓顧客更靈活安排聚餐形式。

瞄準國內旅遊市場商機，台北王朝大酒店推出「豪華客房雙人住宿券」（原價1萬4,256元），旅展價下殺2.3折，僅需3,200元即可入住豪華客房乙晚，含SUNNY BUFFET自助式早餐兩客。台北王朝大酒店擁有絕佳地理位置，鄰近松山機場、台北小巨蛋及雙捷運站，絕對是您輕旅遊及商務洽公的住宿首選。

2019台北國際旅展期間，台北王朝大酒店展場攤位在南港展覽館四樓N1714，這次推出「好友享咖啡」現場活動，現場消費不限金額、加入台北王朝大酒店任一官方社群(Facebook、Line@、Instagram)，即可獲得一杯王朝經典咖啡。另外，去年旅展現場被搶購一空的SUNNY CAFE商品，今年推出旅展限定「桂圓核桃蛋糕兩入」限量商品，另外，超人氣「白蘭地米穀蔓越莓吐司」在這次旅展每條只要100元（原價160元），現場路過絕不容錯過。更多詳情請洽02-2719-7199台北王朝大酒店。

ITF旅展搶客，台北王朝大酒店玉蘭軒套餐超值餐券，推出七菜一甜點一水果，五張券僅...
ITF旅展搶客，台北王朝大酒店玉蘭軒套餐超值餐券，推出七菜一甜點一水果，五張券僅需3,800元。　 圖／王朝大酒店提供
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