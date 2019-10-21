政府灑錢旅遊補助 民間調查：近六成民眾不埋單

2019-10-21 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／即時報導



交通部觀光局為活絡國民旅遊市場，自9月1日起至12月31日止推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，內容包含住宿補貼、夜市消費補助等優惠措施。國泰金控國民經濟信心調查果顯示，近六成民眾不埋單；過半數民眾認為旅遊品質最重要，日本旅遊吸引力大於國旅。

調查顯示，56.9%的民眾不會因為旅遊補助方案而影響未來一季的旅遊計畫，43.1%的民眾則會增加國內旅遊，其中有14.8%的民眾因為增加國內旅遊而減少國外旅遊。

根據交通部觀光局統計，國人曾出國旅遊的比率從2012年的20.6%逐年遞增至2018年的33.9%，6年來提高13.3%，顯示國人旅遊仍以海外旅遊為首選。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

調查指出，未來半年與明年寒假，38.3%的民眾旅遊首選為日本，24.9%的民眾則會選擇國內旅遊，17.1%的民眾則目前沒有旅遊計畫，此外，在選擇旅遊地點時，高達56.7%的民眾認為旅遊品質是首要因素，16.4%的民眾則會考慮距離，而重視當地物價或匯率高低的民眾則不到10%。

調查發現，10月景氣與就業展望樂觀指數同步上揚，薪資展望與大額消費意願提升。民眾對經濟成長率的預期持穩，多數民眾認為2019年經濟成長有望保2，對通膨的預期則小幅下滑。股市樂觀情緒上揚，民眾對風險偏好的程度也創今年以來新高，未來美、中貿易談判的進展仍是左右民眾股市信心的重要因子。

國發會最新公布的8月景氣對策信號續呈黃藍燈，領先指標連2月下降，同時指標微幅改善，景氣持續溫和走緩。但在川普推遲徵稅及雙方重啟談判的情況下，貿易戰緊張情勢趨向和緩，10月的景氣現況與展望樂觀指數同步上揚，分別升至-17.8及-15.1。

民眾的就業展望樂觀指數微揚至-26.4，薪資上漲預期指數也受到提振，本月上升至3.0，為今年以來新高。在對景氣與薪資展望樂觀的情況下，民眾的大額消費意願指數同時跳升至近5個月以來高點，代表近期民眾消費意願提升。