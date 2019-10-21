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獨／南部老牌科大難生存 109學年一口氣停招10科系

秋冬泡湯人多 台中4大溫泉區合推加碼優惠

2019-10-21 09:40聯合報 記者游振昇／台中即時報導

天氣轉涼，泡湯人變多，配合國旅秋冬遊補助，台中市府與溫泉業者共同推出優惠加碼方案，4大溫泉區都有加碼優惠。

台中市觀旅局長林筱淇表示，台中溫泉屬無色無味的弱鹼碳酸氫鹽泉，浴後皮膚滑潤，因此別名「美人湯」，谷關、大坑、烏日、東勢溫泉4大名湯，泉質遠近馳名，各有特色，其中谷關溫泉更名列國內十大名湯、五大名泉之列。

觀旅局表示，中市府配合國旅秋冬遊補助，額外加碼「秋冬遊台中‧加碼雙重送」的活動，遊客於「國際舞蹈嘉年華」（10月25至27日）、「台中國際花毯節」（11月9日至12月1日）、「2020台灣燈會副燈區」（12月21日至31日）等活動會場服務臺，出示當月入住台中市旅宿業的發票或收據等證明文件，即可獲贈精美限量紀念品。

遊客選擇台中溫泉飯店入住享有許多業者加碼好康優惠，包含神木谷假期大飯店11月底前平日豪華雙人房下殺7折，自付2400元享早餐、晚餐，再加贈下午茶及免費遊神木園、統一谷關渡假村平日雙人房一泊三食5280元、龍谷大飯店入住加贈裸湯泡湯券、谷野民宿入住享住宿優惠1000元、谷關溫泉飯店平日雙人房一泊三食2599元起、明治溫泉大飯店入住加贈晚餐、台中日光溫泉會館平日大眾湯搭配自助式吃到飽，每人只要888元，全館大眾池及湯屋搭配餐點，平假日皆享有優惠價、麒麟峰溫泉旅館早鳥活動6-10時大眾池泡湯150元加贈早餐、東勢林場遊樂區入住每間贈送250元農業旅遊體驗券等。

天氣轉涼，泡湯人多，台中4大溫泉區合推加碼優惠。圖／台中市觀旅局提供
天氣轉涼，泡湯人多，台中4大溫泉區合推加碼優惠。圖／台中市觀旅局提供
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天氣轉涼，泡湯人多，台中4大溫泉區合推加碼優惠。圖／台中市觀旅局提供
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溫泉旅館台中市
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