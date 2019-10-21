秋冬泡湯人多 台中4大溫泉區合推加碼優惠
2019-10-21 09:40
聯合報 記者游振昇
／台中即時報導
天氣轉涼，泡湯人變多，配合國旅秋冬遊補助，台中市府與溫泉業者共同推出優惠加碼方案，4大溫泉區都有加碼優惠。
台中市觀旅局長林筱淇表示，台中溫泉屬無色無味的弱鹼碳酸氫鹽泉，浴後皮膚滑潤，因此別名「美人湯」，谷關、大坑、烏日、東勢溫泉4大名湯，泉質遠近馳名，各有特色，其中谷關溫泉更名列國內十大名湯、五大名泉之列。
觀旅局表示，中市府配合國旅秋冬遊補助，額外加碼「秋冬遊台中‧加碼雙重送」的活動，遊客於「國際舞蹈嘉年華」（10月25至27日）、「台中國際花毯節」（11月9日至12月1日）、「2020台灣燈會副燈區」（12月21日至31日）等活動會場服務臺，出示當月入住台中市旅宿業的發票或收據等證明文件，即可獲贈精美限量紀念品。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
遊客選擇台中溫泉飯店入住享有許多業者加碼好康優惠，包含神木谷假期大飯店11月底前平日豪華雙人房下殺7折，自付2400元享早餐、晚餐，再加贈下午茶及免費遊神木園、統一谷關渡假村平日雙人房一泊三食5280元、龍谷大飯店入住加贈裸湯泡湯券、谷野民宿入住享住宿優惠1000元、谷關溫泉飯店平日雙人房一泊三食2599元起、明治溫泉大飯店入住加贈晚餐、台中日光溫泉會館平日大眾湯搭配自助式吃到飽，每人只要888元，全館大眾池及湯屋搭配餐點，平假日皆享有優惠價、麒麟峰溫泉旅館早鳥活動6-10時大眾池泡湯150元加贈早餐、東勢林場遊樂區入住每間贈送250元農業旅遊體驗券等。
留言