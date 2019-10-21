少見！高雄百貨公司改裝 一樓黃金櫃位變生活美學平台

2019-10-21 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄即時報導



百貨公司求新求變，要先滿足消費者的視覺享受，才肯掏腰包，高雄市一家百貨公司最近店內改裝，就把一樓原本是精品的黃金櫃位，改為結合生活美學的社交平台，可以欣賞居家用品，也可以邀三五好友咖啡，在全台百貨公司相當少見。

位在大立百貨A館1樓的「Kuan’s Living & Café複合概念店」最近開店，立即吸引不少女性消費者，許多女性就是衝著可以欣賞家飾用品來喝咖啡 。這裡提供的服務包含輕食飲品、寢飾搭配諮詢、軟裝陳設規畫，多元運用來自藝術家、設計師、百年工坊的作品，從臥室延伸至餐桌等日常生活空間。

店內提供的輕食就是與經營餐飲市場近30年的簡天才法式餐廳合作，選用傳統手工拉霸咖啡機，呈現義大利咖啡經典內涵。

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來自義大利拉霸咖啡機，咖啡師必須擁有專業操作技術，才能像開手排車般從容駕馭拉霸咖啡機。拉霸機萃取出的咖啡，不會有高溫焦燥味，口感溫潤，這也是半自動咖啡機無法達到的手感美學。

業者原本經營寢具已有25年以上，最近歐洲流行古董蕾絲手工藝。特地在館內展示蕾絲款寢飾。