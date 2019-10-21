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吳德榮：雙颱不侵台 周五水氣略增

2019-10-21 07:32聯合報 記者彭宣雅／即時報導

關於大家關心的雙颱，氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，浣熊將變性為溫帶氣旋影響日本天氣，博羅依不排除增強至強烈颱風，但既不侵日、更不侵台。

吳德榮指出，因環境垂直風切逐漸增大，浣熊昨晚20時已減弱為輕颱，在琉球東方海面上向東北加速，持續減弱，將變性為溫帶氣旋。日本氣象廳指出，浣熊變為溫帶氣旋將往東日本的太平洋前進，今晚至明天恐帶來局部激烈的雷雨，對於剛遭受颱風哈吉貝登陸豪雨摧殘的關東、東北等將帶來洪水等威脅。

至於博羅依，吳德榮說，今晨2時中央氣象局博羅依的路徑潛勢預測圖顯示，在它迴轉進入西風帶之前，因途經海洋熱含量高、垂直風切小的環境，目前已增強為中度，不排除將持續增強至強烈颱風的強度；但進入西風帶後，強度迅速減弱、變性。路徑潛勢預測圖亦顯示，博羅依呈現大迴轉的特徵，全程都在日本的東南方海面、離日本陸地相當遠。

他說，最新（19日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天至周四（21至24日）受東北風影響，但水氣較少；北台灣為多雲偶見陽光、花東多雲時晴，白天舒適；北海岸、北部山區及東北部有零星短暫降雨的機率。中南部為晴時多雲、白天微熱；午後南部山區有局部零星降雨的機率。各地早晚偏涼。各地氣溫：北部20至28度、中部20至31度、南部21至32度、東部20至29度。

到了周五（25日）東北風的水氣略增多，吳德榮表示，北海岸、北部山區及東北部降雨較明顯；北台灣偏涼。中南部仍為晴時多雲，白天微熱、早晚涼；午後南部山區有局部零星降雨的機率。周六、下周日（26、27日）水氣略減少。

中央氣象局指出，今天（21日）仍受較乾的偏北風影響，北部及東半部多雲但可見陽光，中南部普遍晴朗，降雨狀況僅大台北及東半部有零星短暫雨，午後南部山區亦有零星陣雨；溫度上和昨日類似，北台灣及東半部地區約26至至28度；中南部仍可上看32度，中南部日夜溫差仍較大，請注意氣溫變化適時調整衣物。

今年第20號輕度颱風「浣熊」今天清晨２時位於台北東北東方1010公里的海面上，北北東方向轉東北後逐漸遠離；第21號颱風「博羅依」在鵝鑾鼻東南東方3170公里的海面上，清晨２時增強為中度颱風，預計仍以西北轉北的方向前進，對台灣沒有影響。

颱風浣熊今天清晨２時位於台北東北東方1010公里的海面上，北北東方向轉東北後逐漸...
颱風浣熊今天清晨２時位於台北東北東方1010公里的海面上，北北東方向轉東北後逐漸遠離台灣。圖／取自天氣與氣候監測網
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颱風吳德榮變性
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