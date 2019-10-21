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Garmin智慧表 指針系列敲敲秀提示 全新Venu還能聽音樂

2019-10-21 06:55聯合報 記者黃筱晴／即時報導

智慧穿戴裝置功能越來越進化，但還是有許多使用者依舊喜歡指針表的設計，對過於科技感的外型有所遲疑。Garmin近期推出時尚新款，包含全新進化的vívomove指針式敲敲系列，以及具有AMOLED螢幕與GPS功能的Venu系列搭配更多種尺寸與色彩的表殼、表帶設計，為智慧表帶來全新定義。

最新vívomove系列最高階款搭載全屏隱藏式觸控螢幕與全新設計互動指針，精緻極簡的3針面盤敲敲觸動喚醒，觸控式大螢幕能呈現完整訊息提示。除了以往運動模式、24小時心率偵測、深層睡眠及壓力指數外，也針對健康新增了飲水追蹤、月經週期、身體能量指數、血氧脈搏偵測等科技幫助使用者了解身體狀況。全新加入的Garmin pay更整合悠遊卡及銀行卡支付功能，智慧功能一應俱全。vívomove 3/3S、vivomove style、vívomove Luxe全系列提供39、42、44毫米多種尺寸與材質變化，共16種不同風格選擇，包括湛黑、PVD玫瑰金、流沙金、極地銀表殼，搭配低調奢華風米蘭金屬鍊帶、優雅小牛皮真皮表帶、極輕編織表帶或親膚矽膠表帶等，兼具智慧功能與時尚風格。

另外，配備AMOLED顯示螢幕的Venu GPS智慧腕表，僅46.3克機身超輕巧，配備1.2吋高亮度螢幕，提供白砂玫瑰金、花崗銀藍、石墨灰、黑沙金4款選色。具恆亮模式，內建超過30款螢幕鍛鍊指導計畫，包含肌力、心肺、瑜珈及皮拉提斯，透過個人化設定更可延伸百種健身計畫。具全天候健康監測功能，包括個人呼吸頻率、Body Battery身體能量指數與PulseOx脈搏血氧等資訊。此外，透過腕表還可串流Spotify或KKBOX音樂，享受無手機的聆聽體驗，並整合悠遊卡的Garmin Pay感應式支付更能輕鬆完成購物付款。

歡慶上市，Garmin推出vívomove系列獨一有二快閃店，自10月25日至12月22日全台巡迴開跑，現場購買享獨家優惠，系列腕表最低7,990元起，消費再贈「獨一有二。選物系保溫瓶」。此外，快閃店更推出專屬風格組，購買vívomove Luxe米蘭鍊帶款再贈限定焦糖色小牛皮真皮表帶。

Garmin Vivomove Luxe簡白耀日金，建議售價16,990元。加入...
Garmin Vivomove Luxe簡白耀日金，建議售價16,990元。加入Garmin pay功能整合悠遊卡及銀行卡支付。圖／Garmin提供
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Garmin vívomove系列建議售價8,490元至17,990元，10月2...
Garmin vívomove系列建議售價8,490元至17,990元，10月25日全台同步上市。圖／Garmin提供
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Garmin Venu GPS智慧腕表，建議售價13,900元，即日起全台正式發...
Garmin Venu GPS智慧腕表，建議售價13,900元，即日起全台正式發售。圖／Garmin提供
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發表會邀請莫允雯展演最新Garmin Vivomove系列新品，米蘭金屬鍊帶展現...
發表會邀請莫允雯展演最新Garmin Vivomove系列新品，米蘭金屬鍊帶展現低調奢華風。圖／Garmin提供
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