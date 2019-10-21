Garmin智慧表 指針系列敲敲秀提示 全新Venu還能聽音樂

2019-10-21 06:55 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



智慧穿戴裝置功能越來越進化，但還是有許多使用者依舊喜歡指針表的設計，對過於科技感的外型有所遲疑。Garmin近期推出時尚新款，包含全新進化的vívomove指針式敲敲系列，以及具有AMOLED螢幕與GPS功能的Venu系列搭配更多種尺寸與色彩的表殼、表帶設計，為智慧表帶來全新定義。

最新vívomove系列最高階款搭載全屏隱藏式觸控螢幕與全新設計互動指針，精緻極簡的3針面盤敲敲觸動喚醒，觸控式大螢幕能呈現完整訊息提示。除了以往運動模式、24小時心率偵測、深層睡眠及壓力指數外，也針對健康新增了飲水追蹤、月經週期、身體能量指數、血氧脈搏偵測等科技幫助使用者了解身體狀況。全新加入的Garmin pay更整合悠遊卡及銀行卡支付功能，智慧功能一應俱全。vívomove 3/3S、vivomove style、vívomove Luxe全系列提供39、42、44毫米多種尺寸與材質變化，共16種不同風格選擇，包括湛黑、PVD玫瑰金、流沙金、極地銀表殼，搭配低調奢華風米蘭金屬鍊帶、優雅小牛皮真皮表帶、極輕編織表帶或親膚矽膠表帶等，兼具智慧功能與時尚風格。

另外，配備AMOLED顯示螢幕的Venu GPS智慧腕表，僅46.3克機身超輕巧，配備1.2吋高亮度螢幕，提供白砂玫瑰金、花崗銀藍、石墨灰、黑沙金4款選色。具恆亮模式，內建超過30款螢幕鍛鍊指導計畫，包含肌力、心肺、瑜珈及皮拉提斯，透過個人化設定更可延伸百種健身計畫。具全天候健康監測功能，包括個人呼吸頻率、Body Battery身體能量指數與PulseOx脈搏血氧等資訊。此外，透過腕表還可串流Spotify或KKBOX音樂，享受無手機的聆聽體驗，並整合悠遊卡的Garmin Pay感應式支付更能輕鬆完成購物付款。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！