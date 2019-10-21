120吋螢幕震撼登場 奇美家電新品打造智慧潔淨居家
國產品牌不再只是追求CP值的同義詞，現在更積極求創新，發揮強大的技術力。奇美家電近日展示了全系列家電新品，除了推出震撼視覺、國產最大尺寸120吋液晶顯示器U系列，還有Android HDR液晶顯示器R5系列、滾筒洗衣機、全戶式智慧淨流系統與DC節能壁扇、抑菌節能電冰箱、秋冬必備乾衣機等。同時，奇美家電也看好空調及小家電市場，宣布攜手「Midea美的」，將協助在台銷售Toshiba生活家電商品以及Midea空調商品，全面打造美好家居空間。
繼全台首發98吋後，奇美家電宣布再推出國產最大尺寸120吋液晶顯示器U系列，擁有廣色域面板，還具備120Hz、HDR、local dimming等高規格，搶攻對頂級消費客群。另外，銷售主力的大4K HDR R5系列，具備Android 9.0影音平台，從55至75吋一應俱全，並內建多種智慧功能，語音搜尋一鍵完成。影音技術支援DolbyVision、Dolby Audio與DTS trusurround劇院環繞音效，讓消費者在家就能輕鬆享有劇院級娛樂體驗。
針對秋冬季節更顯重要的洗衣機，奇美家電也推出全新滾筒式洗衣機、獨立乾衣機，以及復古造型的雙槽洗衣機新品。滾筒式輕柔淨美洗衣機WS-P168WD採用ECO+全智能洗淨科技，能夠自動偵測並設定適合的洗衣行程，更具備60度SUPER淨功能，以較高水溫讓衣物瞬潔強淨、除螨抑菌。純白外型的好心晴乾衣機DS-P70DC1，則搭載PTC陶瓷半導體，能有效且安全的控制溫度，超溫時自動斷電，並有多向排風口，可依環境位置調整。而深受中南部、山區長輩喜愛，每年還有近5萬銷售量的雙槽洗衣機，奇美也推出主打大容量、高轉速、採用新式濾網的新款機種，簡單功能結合12公斤洗衣容量與8公斤脫水容量，體貼習慣傳統的長輩需求。
留言