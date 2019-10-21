120吋螢幕震撼登場 奇美家電新品打造智慧潔淨居家

2019-10-21 06:37 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



國產品牌不再只是追求CP值的同義詞，現在更積極求創新，發揮強大的技術力。奇美家電近日展示了全系列家電新品，除了推出震撼視覺、國產最大尺寸120吋液晶顯示器U系列，還有Android HDR液晶顯示器R5系列、滾筒洗衣機、全戶式智慧淨流系統與DC節能壁扇、抑菌節能電冰箱、秋冬必備乾衣機等。同時，奇美家電也看好空調及小家電市場，宣布攜手「Midea美的」，將協助在台銷售Toshiba生活家電商品以及Midea空調商品，全面打造美好家居空間。

繼全台首發98吋後，奇美家電宣布再推出國產最大尺寸120吋液晶顯示器U系列，擁有廣色域面板，還具備120Hz、HDR、local dimming等高規格，搶攻對頂級消費客群。另外，銷售主力的大4K HDR R5系列，具備Android 9.0影音平台，從55至75吋一應俱全，並內建多種智慧功能，語音搜尋一鍵完成。影音技術支援DolbyVision、Dolby Audio與DTS trusurround劇院環繞音效，讓消費者在家就能輕鬆享有劇院級娛樂體驗。