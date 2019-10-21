庫洛魔法使快閃店來了！ 粉絲：快將我的錢包解除封印

2019-10-21 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



陪伴許多六、七年級度過同童年時光的日本超人氣動漫《庫洛魔法使》，今年秋天，全台首家以《庫洛魔法使透明牌篇》為主題的快閃店，10/23起為期一個月於新光三越台北南西店9樓活動會館登場。現場將有超過千種限定台、日版周邊商品，以及主題牆、情境拍照區，帶給粉絲們一場華麗的魔法體驗。

踏入「庫洛魔法使透明牌篇快閃店」立即感受到大師CLAMP所創作出的粉嫩魔法氛圍，快閃店限定販售的周邊商品眾多，不論是造型暖手枕、絨毛玩偶、可愛與美感兼具的時尚化妝包、壓克力造型鏡，或是輕柔粉嫩感的小櫻等身抱枕套，以及快閃店限定販售的迷你壓克力場景組。現場當然少不了日本空運來台限定商品，包括一秒變小櫻的魔法棒造型筆、可愛絨毛吊飾、小櫻服裝造型手提袋等等，活動期間特別開放有「透明＆飛翔」細緻質感的「木之本櫻Hello Brand New World」1/7比例模型預購。

此外，快閃店的最大特色就是讓粉絲們好買又好拍，店內設置一系列主題情境牆，粉絲可與小櫻一行人瘋狂合照。同時，還有IG列印機、拍貼機、相片列印機以及紀念幣機，不只有小櫻、小狼、小可，也有超萌CP雙人組雪兔與桃矢。在快閃期間官方也推出特別企劃，消費滿額可獲得特製小櫻「透明牌」、每週限定推出的角色紀念章等，讓不少粉絲迫不急待，直呼「快來將我的錢包解除封印吧！」。

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庫洛魔法使《透明牌篇》快閃店

地點：新光三越南西店9樓活動會館

快閃期間：10/23(三)-11/24(日)