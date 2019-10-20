1111光棍節不孤單！把「柯夢脫單」裝罐 在家就能喝

2019-10-20 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／即時報導



1111光棍節不孤單！臺虎發表9.99調酒系啤酒第2彈「柯夢脫單」，是經典調酒「柯夢波丹」的變身版，裝進了啤酒罐，只要把冰箱補好補滿，就能隨時脫單！

今年夏天，臺虎發表首支調酒系啤酒「長島冰啤」掀起瘋狂掃貨熱潮。因應11月11日光棍節到來，臺虎再度發揮玩心推出第二彈「柯夢脫單」，靈感創意來自經典都會調酒「柯夢波丹」，一樣具備最有FU的9.99%高酒精濃度，10月19日起於7-ELEVEN門市陸續上市，10月23日至11月19日還可享單身節檔期優惠，指定啤酒任選3罐85折。

「柯夢波丹」是知名影集慾望城市女主角的最愛，可說是現代都會人的代表調酒。以此作為發想靈感與致敬對象，臺虎延續調酒系啤酒一貫的9.99％高酒精濃度，使用自然發酵，以莓果口感為主調，檸檬汁和柑橘鮮明的餘韻、酸度令人迷醉。若想增添點層次與風情，不妨加入冰塊一同飲用，輕盈酸甜風味將更加突出。在輕鬆優雅的夜晚啜飲一口，觥籌交錯間彷彿瞬間置身紐約曼哈頓，俯瞰繁華城市夜景，等候那位即將來到身邊的Miss或Mr. Right。

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