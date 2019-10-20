萬聖節大餐敢吃嗎？吃手指、喝腦門，「鬼娃」變漢堡

2019-10-20 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／即時報導



歡樂又搞怪的西洋鬼節「萬聖節」即將到來，各家飯店用盡心機，除了攬客，也要用歡樂的氣氛趕走惡靈、迎接一整年的好運氣。今年創意大舉出動，不只骷顱頭、眼珠子現身餐桌，還要人吃手指、喝腦門，甚至將「鬼娃」變漢堡，想挑戰得有點勇氣。

晶華酒店設計一場「甜點變裝派對」，馬卡龍、提拉米蘇、巧克力慕斯等經典甜點分別化身為獨眼怪、木乃伊、黑蜘蛛與科學怪人，即起至31日於酒店一樓的Regent Gift Shop對外販售，每款220元起。10月31日萬聖節當天，還為小小住客們舉辦一場「搗蛋遊行活動」，變裝走進麗晶精品大街大玩「不給糖就搗蛋」。

傳說萬聖節前夕是鬼怪們回到人間的日子，像是西洋版的七月鬼門開，越搞怪新奇的裝扮越能趕走恐怖的鬼怪，君品酒店即起至31日推出「鬼娃溫腥萬聖節」，以驚悚系列電影「鬼娃恰吉」為主題，像是創作出毛骨悚然的「鬼娃漢堡Hallow Burger」、自助餐檯上各式鬼怪甜點；10月25至31日每晚19:00~21:00於6樓商務中心還準備多樣搞怪道具及造型服飾，讓旅客免費穿戴進行角色扮演。

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西洋百鬼盡出，六福旅遊集團搞鬼創意特多。即日起至10月31日旗下六福萬怡酒店大廳酒吧The Lounge針對萬聖節推出驚悚套餐、3款專屬特調，吃手指又喝腦門，話題性十足；像是擦著紅色指甲油的手指南瓜湯，主餐為義大利餃化身陰森的月亮幽靈，加價可享Q版黑蜘蛛巧克力蛋糕。此外，即日起至11月2日關西六福莊有「入村來搞怪」住房專案，4人13,000+10%。

黑暗降臨時，台北喜來登比薩屋、十二廚、The Deli烘焙坊都端出萬聖節獨特料理。比薩屋於10月26至31日推出「南瓜魂比薩」，淘氣南瓜幽靈躍舞於薄脆起司餅皮上，加價可享主題甜點「白巧克力眼球慕斯」；萬聖節當天，十二廚的「南瓜卡士達精靈泡芙」、「古怪眼球起司塔」、「骷顱頭巧克力麵包」等穿梭遊走甜點餐檯間；The Deli烘焙坊則獻上俏皮版傑克南瓜外型的4吋「巧克力南瓜派」。

大億麗緻酒店風尚庭園咖啡廳及新光外賣櫃10月31前都有萬聖節相關商品販售，像是搞怪的萬聖節麵包、魔法幽靈蛋糕、恐怖驚悚的6吋紅色血腥蛋糕等。「Lips紅唇酒吧」同步推出萬聖節特調，加入Line好友享任選兩款買二送一。

台北亞都麗緻大飯店也鬼怪盡出，巴賽麗廳推時尚歌劇魅影下午茶、麗緻坊萬聖甜點搞怪上市。其中，「魅影面具」歐培拉蛋糕以經典歌劇魅影面具覆蓋；「歌劇樂譜」音符餅乾於午茶餐盤上歌唱；「地窖蠟燭」檸檬塔則將帶隊深入魅影的地窖王國。麗緻坊有萌度滿點的巧克力木乃伊、抹茶單眼怪、搗蛋鬼魂等，10月31日前購買任三款萬聖限定蛋糕可享組合優惠價399元。

走進台中，日月千禧酒店24F極炙牛排館以吸血鬼家族為主題，營造暗黑、詭譎的餐廳氣氛，端出6種萬聖饗宴套餐，萬聖節當晚21:00過後還大開派對，入場即享鮮血系調酒暢飲。饗宴套餐＋派對套票每人3,500+10%。

往南台灣走，高雄國賓飯店i River愛河牛排海鮮自助餐廳10月28至31日晚餐時段也獻上多款詭譎造型甜點，像是以假亂真的手指餅乾、駭人的眼球巧克力、白色幽靈杯子蛋糕、南瓜造型棒棒糖、暗黑蜘蛛蛋糕等，幫甜點邪惡變裝參與盛會。