別走錯！搭台灣虎航飛名古屋 改降中部機場第二航廈
2019-10-20 16:22
聯合報 記者魏妤庭
／即時報導
因應日本中部名古屋國際機場第二航廈於今年9月起正式啟用，台灣虎航從桃園、高雄飛往名古屋航線，自今年12月1日起，由原本的日本中部名古屋國際機場第一航廈改為第二航廈。而原本收取的相關費用因此調整每人收1,650日幣，合併在購票金額中。
日本中部名古屋國際機場第二航廈於今年9月起正式啟用，台灣虎航營運的名古屋航線，包含桃園及高雄飛往名古屋，皆自今年12月1日起，由第一航廈改為第二航廈起降，旅客前往需留意。
此外，由於新政策實施，原本日本中部名古屋國際機場所收取的旅客服務設施使用費、旅客保安服務費等，分別調整為成人每人1,300日幣、未滿12歲兒童650日幣；成人每人350日幣、未滿12歲兒童每人350日幣。
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台灣虎航表示，配合新政策所調整的各項費用，即日起在台灣虎航官網購買12月1日起的機票，會同步附加在購票金額中，由旅客支付購票金額時，一並完成徵收作業。此外，10月18日上午9點59分前，購買2019年12月1日到明（2020）年3月28日機票旅客，原本溢收機場各項相關服務費用，則會在10月29日前完成所有退費程序。
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