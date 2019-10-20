林哲熹帥穿Barbour復刻風衣 等放假打包保暖行頭追極光

2019-10-20 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



因為生動演技而倍受觀眾喜愛的新生代男演員林哲熹日前出席Barbour 125周年新品上市活動，在穿到從百年前骨董衣取材的復刻風衣後，讓他高呼「真的可以穿一輩子」。還如同銷售人員一般，侃侃而談這季品牌的四大主軸系列服裝，誠意十足。

在活動時，林哲熹除了身上穿著的復刻款風衣十分愛不釋手，也十分訝異Barbour在百年前即有針對惡劣天候所發展的製作工藝。但在今年的四大系列中，林哲熹則是最想入手Barbour與大導演雷利史考特合作的款式，他提到該件風衣的設計十分到位，這對演員來說也很便利，特別是設置了可以放置劇本的大口袋，而且整體以霧面黑色的招牌油布製成，以免在片場時反光，林哲熹說「這絕對是很在意細節的導演才會關注到的」。除了與導演合作之外，Barbour再次推出與紐約潮牌Engineerd Garments聯名系列，不少款式還是其熱銷的設計，同樣改以招牌油布來製作。