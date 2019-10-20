林哲熹帥穿Barbour復刻風衣 等放假打包保暖行頭追極光
因為生動演技而倍受觀眾喜愛的新生代男演員林哲熹日前出席Barbour 125周年新品上市活動，在穿到從百年前骨董衣取材的復刻風衣後，讓他高呼「真的可以穿一輩子」。還如同銷售人員一般，侃侃而談這季品牌的四大主軸系列服裝，誠意十足。
在活動時，林哲熹除了身上穿著的復刻款風衣十分愛不釋手，也十分訝異Barbour在百年前即有針對惡劣天候所發展的製作工藝。但在今年的四大系列中，林哲熹則是最想入手Barbour與大導演雷利史考特合作的款式，他提到該件風衣的設計十分到位，這對演員來說也很便利，特別是設置了可以放置劇本的大口袋，而且整體以霧面黑色的招牌油布製成，以免在片場時反光，林哲熹說「這絕對是很在意細節的導演才會關注到的」。除了與導演合作之外，Barbour再次推出與紐約潮牌Engineerd Garments聯名系列，不少款式還是其熱銷的設計，同樣改以招牌油布來製作。
不只男裝有多個聯名的系列，Barbour也找來身兼模特兒和時裝設計師的Alexa Chung攜手，打造了限定迷你系列，在設計上融入她的童年記憶，並加上活潑和大膽的用色，讓Barbour經典風衣也變身成時髦單品。而這一季，為了要紀念品牌創立125周年，所以也推出了一系列的復刻系列，包括林哲熹在活動所穿搭的風衣之外，還有從六〇年代經典Durham Jacket啟發的夾克，改良為修身版型，並於手肘處增加補丁細節，新增多個拉鍊口袋，讓機能性再升級。所以，有計畫要去追極光的林哲熹，更透過這次活動放話說「不帶它要帶什麼」，但何時成行？他則是略帶無奈的說「等放假囉」。
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