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影／史上最狂保養品廣告！SK-II找虛擬偶像IMMA代言青春露

2019-10-20 15:50聯合報 記者劉小川／即時報導

只有SK-II能超越SK-II，SK-II旗下最暢銷、知名的商品首推青春露，今年再度推出限量包裝，邀來日本旅居紐約的跨界藝術家Fantasista Utamaro所設計瓶身，廣告邀請日本虛擬偶像「IMMA」拍攝代言，同時影片中，還遇到其他代言人們，包括知名女演員綾瀨遙、潮流歌手竇靖童和超模貝哈蒂‧普林斯露（Behati），可說是最狂保養品廣告。

Pitera是日本保養品牌SK-II，自上市以來從未改變過的配方，而在這製作過程更是機密，39年來，「SK-II青春露」一直秉持著經典，為我們帶來肌膚的奇蹟，內含有超過90% Pitera，更受到粉絲們的肯定與支持。

今年SK-II，再度呈現新的風貌與打破常規，全新「SK-II青春露Fantasista Utamaro限量版」全新演繹Pitera神奇力量，通過漫畫、音樂、混合實境等潮流文化元素碰撞，為限量版青春露，注入了新的靈魂。

3款限量瓶身由日本旅居紐約的跨界藝術家Fantasista Utamaro所設計，將繽紛的顏色、鮮明配色，來呈現設計，Utamaro本身是個無法辨別顏色的色盲，過去也曾經也跟adidas、Uniqlo等品牌推出聯名設計。

SK-II青春露Fantasista Utamaro限量版邀請到「 IMMA」加入廣告大片拍攝，揭開這神奇能量的序幕，先後遇到了日本演員綾瀨遙、潮流歌手竇靖童和超模貝哈蒂‧普林斯露（Behati），影片中將置身於插畫家Fantasista Utamaro，用一整個大膽有趣的奇妙漫畫世界中，演繹著Pitera神奇力量，就是像獲得超能力而改變、創造新的世界。

背景音樂同時採用歌手兼詞曲作家約翰‧傳奇（John Legend）創作的舞蹈混音版「Oh Pitera」。

綾瀨遙與SK-II青春露Fantasista Utamaro限量版。圖／SK-I...
綾瀨遙與SK-II青春露Fantasista Utamaro限量版。圖／SK-II提供
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潮流歌手竇靖童與SK-II青春露Fantasista Utamaro限量版。圖／...
潮流歌手竇靖童與SK-II青春露Fantasista Utamaro限量版。圖／SK-II提供
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SK-II創新邀請日本首位虛擬網路名人「 IMMA」（右）加入廣告片拍攝，左為綾...
SK-II創新邀請日本首位虛擬網路名人「 IMMA」（右）加入廣告片拍攝，左為綾瀨遙。圖／SK-II提供
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超模貝哈蒂‧普林斯露（Behati）與SK-II青春露Fantasista Ut...
超模貝哈蒂‧普林斯露（Behati）與SK-II青春露Fantasista Utamaro限量版。圖／SK-II提供
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SK-II青春露Fantasista Utamaro限量版10月25日上市，23...
SK-II青春露Fantasista Utamaro限量版10月25日上市，230ml／6,250元。圖／SK-II提供
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