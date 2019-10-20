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趙又廷、亨利卡維爾同場拚帥 力挺BOSS 2020早秋大秀

2019-10-20 15:16聯合報 特派記者曾智緯／上海即時報導

睽違多年，時尚品牌BOSS再度選在中國上海舉辦2020早秋系列大秀，因此吸引了包括大中華區代言人趙又廷、眼鏡產品全球代言人「超人」亨利卡維爾（Henry Cavill）、吳尊和李易峰等人到場力挺。這場盛大的時裝秀，亦象徵品牌所屬的HUGO BOSS集團對亞洲市場的重視及發展策略。

在秀前的訪問，多位名人都十分期待能看到嶄新的設計，剛升格為人父的趙又廷則打趣的說「先前去紐約看過服裝秀時，就改變了我對BOSS的印象，所以這一次是來看，明年我會穿什麼西裝」。今年BOSS想重新定位品牌的意圖十分明確，9月時一改過去在紐約發表新系列的常態，移師米蘭共同呈現男、女裝。在一個月後，則挑選了上海油罐藝術中心，曝光全新的2020早秋大秀。這一場大秀，配合了環境，品牌將秀場座位設計成圓錐形，模特兒則是在最外圈繞著建築來展演，同時還加入的即時動態影像投影，讓牆面上同步出現模特兒走秀影像，形成虛、實之間的視覺效果。

BOSS以「Boss Love Shanghai」為主題，從秀場外觀到內部，都打上螢光綠的投影，而2020早秋系列便是在這架構下衍生出男、女裝共57套的設計。延續了明年春夏季節的概念，大量的使用不同色彩來堆疊，包括了灰白、翠鳥綠、天空藍、茄紫、海軍藍和石英粉等配色。BOSS透過同色系的全套搭配貫穿整個系列，藉由從招牌西裝的輪廓，裁剪出不同的造型，搭配了色調的變化，傳遞更多結構深度和能量。此外，著重於面料上的質感處理，使用了帶有紙張觸感的尼龍、雙層皺摺棉布、鉤花蕾絲來製作，在看似樸實的風格下，帶有不簡單的穿搭思維。

BOSS透過同色系的全套搭配貫穿整個2020早秋系列。圖／BOSS提供
BOSS透過同色系的全套搭配貫穿整個2020早秋系列。圖／BOSS提供
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BOSS 2020早秋系列女裝，也不乏帶有經典男裝元素轉化的設計，讓女性看起十分...
BOSS 2020早秋系列女裝，也不乏帶有經典男裝元素轉化的設計，讓女性看起十分剛毅有型。圖／BOSS提供
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海軍藍的風衣搭配了幾何圖案的襯衫，讓BOSS 2020早秋系列產生設計上的律動感...
海軍藍的風衣搭配了幾何圖案的襯衫，讓BOSS 2020早秋系列產生設計上的律動感。圖／BOSS提供
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品牌亞太區眼鏡代言人吳尊現身BOSS 2020上海早秋大秀。圖／BOSS提供
品牌亞太區眼鏡代言人吳尊現身BOSS 2020上海早秋大秀。圖／BOSS提供
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品牌大中華區代言人趙又廷以墨綠色絨面西裝搭配，出席BOSS 2020上海早秋大秀...
品牌大中華區代言人趙又廷以墨綠色絨面西裝搭配，出席BOSS 2020上海早秋大秀。圖／BOSS提供
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中國男星李易峰以鮮紅色西裝造型，出席BOSS 2020上海早秋大秀。圖／BOSS...
中國男星李易峰以鮮紅色西裝造型，出席BOSS 2020上海早秋大秀。圖／BOSS提供
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「超人」亨利卡維爾出席BOSS 2020上海早秋大秀。圖／BOSS提供
「超人」亨利卡維爾出席BOSS 2020上海早秋大秀。圖／BOSS提供
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螢光綠色系是BOSS 2020早秋系列的主題色，品牌以帶有運動服裝元素的方式呈現...
螢光綠色系是BOSS 2020早秋系列的主題色，品牌以帶有運動服裝元素的方式呈現。圖／BOSS提供
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BOSS藉由不同的面料質感堆疊、撞色配件等技巧，表現2020早秋系列的結構深度和...
BOSS藉由不同的面料質感堆疊、撞色配件等技巧，表現2020早秋系列的結構深度和能量。圖／BOSS提供
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