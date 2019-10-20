趙又廷、亨利卡維爾同場拚帥 力挺BOSS 2020早秋大秀

2019-10-20 15:16 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 曾智緯 ／上海即時報導



睽違多年，時尚品牌BOSS再度選在中國上海舉辦2020早秋系列大秀，因此吸引了包括大中華區代言人趙又廷、眼鏡產品全球代言人「超人」亨利卡維爾（Henry Cavill）、吳尊和李易峰等人到場力挺。這場盛大的時裝秀，亦象徵品牌所屬的HUGO BOSS集團對亞洲市場的重視及發展策略。

在秀前的訪問，多位名人都十分期待能看到嶄新的設計，剛升格為人父的趙又廷則打趣的說「先前去紐約看過服裝秀時，就改變了我對BOSS的印象，所以這一次是來看，明年我會穿什麼西裝」。今年BOSS想重新定位品牌的意圖十分明確，9月時一改過去在紐約發表新系列的常態，移師米蘭共同呈現男、女裝。在一個月後，則挑選了上海油罐藝術中心，曝光全新的2020早秋大秀。這一場大秀，配合了環境，品牌將秀場座位設計成圓錐形，模特兒則是在最外圈繞著建築來展演，同時還加入的即時動態影像投影，讓牆面上同步出現模特兒走秀影像，形成虛、實之間的視覺效果。