影／藏家級珠寶設計公司 進駐台中長榮桂冠酒店

2019-10-20 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／即時報導



在珠寶界具有名氣的彭武瑜明將進駐台中市長榮桂冠酒店，開設「瑜豐珠寶設計」公司，認識他的人都知道，因為他的珠寶設計具獨特性，珠寶來源稀有，且具有國際流通性，許多科技界、建築界和醫界人士都是他的客戶，且都具長期且穩定的關係。

看著明天就要開幕、已裝潢好的店面，彭武瑜不否認：「手中東西太多，可以比這個店再裝兩、三個，但不流通一下也沒什麼意義」， 因此選擇安全性高的飯店設點，最大的用意還是希望能一饗同好。

彭武瑜20多年前從台北南京東路的珠寶公司銷售員做起，後來自行創業，因為提供的珠寶設計講究、精工細緻，具獨特性，讓人愛不釋手。而且珠寶取得來源廣，許多都經獨殊管道取得，具有稀有性，加上他的珠寶在蘇富比和佳仕得國際拍賣會上都具流通性，使得許多藏家都喜歡向他購進珠寶，他也在20年間累積了身家。

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彭武瑜的店以寶石為主，除了紅藍寶，還有星石、貓眼石和有色鑽石等。他透露，愛寶石是一種興趣，有人會因看上了一款珠寶而寧願拿喜愛的跑車或房子來交換，即使有一天要割愛，還會像寵物般，為它找個好人家，可以想見那種心情。

因個人因素，彭武瑜近年隱居台中市七期豪宅內，僅與少數熟悉友人往來，但最近他想到，多年來因為自己喜歡而留下的珠寶不少，與其自己欣賞，不如與同好分享、交流，因此在妻子曾玉妹的鼓勵下，決定在長冠桂冠酒店開店。