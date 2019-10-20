鏤空表擺脫老氣形象 新設計、新材質變身「潮表」

2019-10-20 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



在過去的經典表款上常見到工匠為了要展現精湛技藝，採用機芯鏤空的方式來呈現，加上金雕等作法，既古典又有極佳視覺效果。不過，這樣的作法，總有消費者覺得過時，然而透過的現代觀點的美學重新詮釋後，鏤空表不只擺脫老氣形象，更是「潮流」的象徵。

像是以自動人偶聞名的雅克德羅（Jaquet Droz）今年就以延續了經典的大秒針設計，推出全新的鏤空陶瓷One腕表，讓藏家都感到驚豔。因為位於下半部的秒盤，為了配合鏤空的效果，改以藍寶石水晶玻璃製成，能通透的看到底下的結構。而且連時、分盤也在中央開芯，強化穿透的視覺感，讓人著迷。另外，機芯也經過重新設計，還採用黑色PVD鍍層，讓外型更加俐落，搭配了黑色陶瓷表殼，點綴其中的藍鋼指針、螺絲，前衛的風格顛覆了對Jaquet Droz的印象。