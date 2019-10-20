親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

出大絕！印度大學防作弊 要求學生頭戴紙箱應試

英國國會硬逼「脫歐延遲」 強生發給歐盟的不甘願三封信

影／緬甸華僑改良家鄉味魚湯麵 蔬果熬湯頭老幼愛

2019-10-20 08:49聯合報 記者游明煌／即時報導

緬甸華僑熊海莉嫁來台灣後，因為愛做菜，也愛煮麵給朋友吃，朋友鼓勵也不如開店讓更多人分享，她在基隆開了「康香園」小吃店，把家鄉口味改良，使用天然的材料做出美味的食物，招牌魚湯麵很受歡迎，使用辛香料和大量蔬果熬製湯頭，加入來自崁仔頂魚市的新鮮鯛魚跟虱目魚，特別軟嫩，很適合老人跟小孩。

「湯頭很好喝，魚好鮮入口軟嫩」，吃過的顧客對招牌魚湯麵多覺得湯頭很不錯，黃黃的湯容易誤以為是咖哩，其實是並沒加咖哩。

康香園的店面不大，但是很溫馨，位在安樂市場和基隆長庚中間，熊海莉很愛煮魚湯麵給朋友吃，大家讚不絕口，讓她決定開店賣魚湯麵，把健康和美味融合在一起和更多人分享，她把家鄉酸酸辣辣的味道稍作改良，希望可以吃得更健康，也適合台灣人的口味。

熊海莉說，招牌金典魚湯麵湯受到喜愛的原因，秘訣就在鯛魚跟虱目魚，都是到崁仔頂魚市採購回來，吃起來很鮮甜，而且是切大片魚方式，所以沒有魚刺，會很順口，最重要是使用辛香料和大量蔬果熬製，加了薑黃看起來有點像咖哩麵，其實口味不同。

金絲乾拌麵香料醃製的肉絲搭配獨家特製醬汁；金華鮮素麵以新鮮番茄熬煮的醬汁搭配香菇、豆皮、百葉等食材；蕃茄哨子麵使用豬肉，雞蛋，番茄，洋蔥等特製的醬料，很開胃。

飯類有多種選擇，招牌魚拌飯使用多種辛香料和洋蔥熬煮的醬汁搭配無刺的虱目魚，味道鮮美；清爽豬肉飯以豬肉，番茄，洋蔥，微微酸、微微辣，清爽開胃；清燉雞肉飯使用土雞肉配合甘甜微酸的中藥材。

金黃薯三角很特別，馬鈴薯和洋蔥加入咖哩炒香後包入酥脆外皮，配上特製醬汁，外酥內軟。店裡提供的辣醬是老闆娘自己醃製，味道跟別人不一樣，酌量加入風味更佳。

地址：基隆市安樂區安樂路一段117號1樓

電話：（02）24318009

營業時間：每天上午11時到晚間9時

康香園小吃店，招牌魚湯麵，健康又美味。記者游明煌／攝影
康香園小吃店，招牌魚湯麵，健康又美味。記者游明煌／攝影
分享
老闆娘熊海莉愛煮魚湯麵給朋友吃，後來索性開店賣魚湯麵。記者游明煌／攝影
老闆娘熊海莉愛煮魚湯麵給朋友吃，後來索性開店賣魚湯麵。記者游明煌／攝影
分享
熊海莉使用辛香料和大量蔬果熬製，加了薑黃看起來有點像咖哩麵，其實口味不同。記者游...
熊海莉使用辛香料和大量蔬果熬製，加了薑黃看起來有點像咖哩麵，其實口味不同。記者游明煌／攝影
分享
熊海莉使用辛香料和大量蔬果熬製，加了薑黃看起來有點像咖哩麵，其實口味不同。記者游...
熊海莉使用辛香料和大量蔬果熬製，加了薑黃看起來有點像咖哩麵，其實口味不同。記者游明煌／攝影
分享

基隆
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

倖田來未「壞蛋包」陷阱妹 MAISON PROMAX快閃店開幕

2019-10-20 01:41

Palace Hotel Tokyo 秋季養生之旅

2019-10-19 23:44

護送國寶來台最後活見證 索予明慶百歲誕辰

2019-10-19 23:38

購物狂必去！韓國最大折扣「韓國購物季」11月1日登場

2019-10-19 21:31

願景／英國衛報轉型B型企業 承諾2030零碳排

2019-10-19 21:15

保養一定要用乳液? 綠藤生機：社企以商業力量改變社會

2019-10-19 20:54

京都只排第2！日本「都道府縣排行榜」 冠軍已11連霸

2019-10-19 20:51

爽爽貓上街募發票 替4萬名弱勢者籌一頓尾牙

2019-10-19 20:16

大閘蟹還是帝王蟹？4餐廳秋蟹料理 肥美又能享折扣

2019-10-19 19:43

法國必買「布列塔尼餅乾」旗艦店登場 按讚送瑪德蓮

2019-10-19 15:42

趙又廷曝穿搭都是「聽某嘴」 放閃認高圓圓是時尚icon

2019-10-19 15:35

影／教你「辣手摧花」 到玫瑰有機農場萃取花露

2019-10-19 15:25

選購實用床+椅 陪小孩一起長大

2019-10-19 13:25

2019薄酒萊空降倒數！酒評：「為之驚嘆的年份」

2019-10-19 12:28

無人咖啡廳來了！丹堤咖啡寄杯「無人自取」 限時3折

2019-10-19 12:25

穿「綠衣服」河粉買1送1！越南百年「飛機河粉」到台中

2019-10-18 23:41

雙倍濃！ COLD STONE「巧克力棉花糖冰銅燒」這天開賣

2019-10-18 23:29

台中、彰化人「免費吃煎餃」！一風堂進駐台中高鐵站

2019-10-18 21:42

信義商圈百貨為王 淡水最夯麵包、士東市場名店都來了

2019-10-18 20:10

ATC茶飲俱樂部標榜中西合併 進駐台中公益路商圈

2019-10-18 20:06

幸福曬愛 Hayley Paige來台秀HEARTS ON FIRE聯名婚戒

2019-10-18 19:14

祥富水產火鍋全台最大店在中和 深夜也能吃活海鮮

2019-10-18 17:34

IG瘋傳「草莓起司蛋糕」丟火鍋 新北永和超狂餐廳曝光

2019-10-18 17:30

阿瘦皮鞋周年慶 消費不限金額周周抽iPhone 11

2019-10-18 17:26

就是明天！六福村搞鬼日 臉部變裝「門票買一送一」

2019-10-18 16:50

萬聖節群魔亂舞 六福村10月19日「變妝」入園買一送一

2019-10-18 15:54

影／美出新高度！迪麗熱巴秀MIKIMOTO全新M系列 放送真心話

2019-10-18 15:21

農委會盼推毛豆飲 搭珍奶熱搶攻日本

2019-10-18 14:42

歡慶Lamigo桃猿封王！全家熱美式 買二送二

2019-10-18 14:10

當代大人味藝術錶 用時間走出品味

2019-10-18 14:06

台灣芭樂何時裝箱輸美？ 農糧署：馬上就可以

2019-10-18 13:22

U值媒／爸媽遛小孩！800畝免費兒童主題運動公園！

2019-10-18 12:48

新北觀旅局三生幸福之旅 一日遊遍石碇、平溪和深坑

2019-10-18 12:38

亨利卡維爾對身材沒自信？ 自嘲：我真的比較大隻

2019-10-18 12:22

「全台10大熱銷溫泉飯店」出爐！ 訂房下殺58折起

2019-10-18 11:32

乘日本珍奶熱 農委會欲推健康毛豆飲取代奶茶

2019-10-18 10:34

世界音樂節@臺灣 帶你電音、古謠、國樂和中東爵士一次聽好聽滿

2019-10-18 10:22

搶攻年節 台南飯店業者推住房早鳥優惠

2019-10-18 10:04

A5和牛、麝香葡萄！樂軒選物店 現榨果汁無限喝

2019-10-17 23:57
看更多

熱門文章

23胃藥檢驗不合格或未交報告！食藥署要求11月18日前回收

2019-10-19 10:51

浣熊增強為中颱 21號颱風「博羅依」接力生成

2019-10-19 22:04

女歌手赴稻城亞丁發生高山症 醫師點名高危險群

2019-10-19 17:29

網傳年改將砍郵電事業退休金 交部：確定不調整

2019-10-19 15:19

注意！今天低溫下探20度 雙颱撲日對台沒直接影響

2019-10-20 06:37

護理師的心酸！珍奶當正餐34歲罹癌復發3次 她樂觀抗癌

2019-10-19 14:57

殺破狼周運勢／天秤工作收益增加 摩羯對他怦然心動

2019-10-20 00:00

面對兒童熱痙攣發作 爸媽千萬別做這些事

2019-10-19 14:42

無人咖啡廳來了！丹堤咖啡寄杯「無人自取」 限時3折

2019-10-19 12:25

每日星座運勢／牡羊名利雙收好日子　易得貴人協助

2019-10-20 00:00

師憂台大不能主導癌醫中心 管中閔：按產學合作規定

2019-10-19 12:26

大閘蟹還是帝王蟹？4餐廳秋蟹料理 肥美又能享折扣

2019-10-19 19:43

台灣民眾羨慕！世界上哪些國家最值得我們借鏡？

2019-10-20 08:30

趙又廷曝穿搭都是「聽某嘴」 放閃認高圓圓是時尚icon

2019-10-19 15:35

陸客不來華語導遊失業 部分改行代駕、外送員

2019-10-19 10:18

即使年改衝擊 救國團終身學習仍是最佳選擇

2019-10-19 10:34

胃藥疑含致癌物 23款下架回收

2019-10-19 23:51

京都只排第2！日本「都道府縣排行榜」 冠軍已11連霸

2019-10-19 20:51

影／教你「辣手摧花」 到玫瑰有機農場萃取花露

2019-10-19 15:25

普悠瑪周年／總體檢144待改事項 台鐵做到哪些？

2019-10-20 09:02

嬌生嬰兒爽身粉首度測出石棉 我國無進口問題批號

2019-10-19 16:38

普悠瑪周年／他淚崩自責一年：回去都把電視關掉

2019-10-20 09:10

便便顏色判斷腸道健康 醫師教你這幾招

2019-10-19 19:46

法國必買「布列塔尼餅乾」旗艦店登場 按讚送瑪德蓮

2019-10-19 15:42

吳德榮：浣熊、博羅依颱風 無侵襲台灣機率

2019-10-20 07:28

找工作兼摸彩 鹿港就業博覽會11月9日登場

2019-10-19 11:39

胃藥疑致癌 23項限期回收

2019-10-19 13:12

倖田來未「壞蛋包」陷阱妹 MAISON PROMAX快閃店開幕

2019-10-20 01:41

影／桃機地下美食街清晨發生自來水溢流 未影響旅客

2019-10-19 14:50

【婚姻故事】華心／不語纏斯，二十載

2019-10-20 06:00

掌管免疫和消化 這個器官有第二大腦之稱

2019-10-19 19:45

普悠瑪周年／重回發車現場 台鐵增防火牆今年擋14件

2019-10-20 09:03

保養一定要用乳液? 綠藤生機：社企以商業力量改變社會

2019-10-19 20:54

2019薄酒萊空降倒數！酒評：「為之驚嘆的年份」

2019-10-19 12:28

影／緬甸華僑改良家鄉味魚湯麵 蔬果熬湯頭老幼愛

2019-10-20 08:49

雙倍濃！ COLD STONE「巧克力棉花糖冰銅燒」這天開賣

2019-10-18 23:29

懶人旅遊好康 台鐵明年1到3月套裝行公布

2019-10-19 10:26

【家人關係】林琇琬／餐桌上的鄉愁

2019-10-20 06:00

交通部「道安會報」擬重組 盼完善監理制度

2019-10-19 15:21

購物狂必去！韓國最大折扣「韓國購物季」11月1日登場

2019-10-19 21:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top