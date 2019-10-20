影／緬甸華僑改良家鄉味魚湯麵 蔬果熬湯頭老幼愛

2019-10-20 08:49 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



緬甸華僑熊海莉嫁來台灣後，因為愛做菜，也愛煮麵給朋友吃，朋友鼓勵也不如開店讓更多人分享，她在基隆開了「康香園」小吃店，把家鄉口味改良，使用天然的材料做出美味的食物，招牌魚湯麵很受歡迎，使用辛香料和大量蔬果熬製湯頭，加入來自崁仔頂魚市的新鮮鯛魚跟虱目魚，特別軟嫩，很適合老人跟小孩。

「湯頭很好喝，魚好鮮入口軟嫩」，吃過的顧客對招牌魚湯麵多覺得湯頭很不錯，黃黃的湯容易誤以為是咖哩，其實是並沒加咖哩。

康香園的店面不大，但是很溫馨，位在安樂市場和基隆長庚中間，熊海莉很愛煮魚湯麵給朋友吃，大家讚不絕口，讓她決定開店賣魚湯麵，把健康和美味融合在一起和更多人分享，她把家鄉酸酸辣辣的味道稍作改良，希望可以吃得更健康，也適合台灣人的口味。

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熊海莉說，招牌金典魚湯麵湯受到喜愛的原因，秘訣就在鯛魚跟虱目魚，都是到崁仔頂魚市採購回來，吃起來很鮮甜，而且是切大片魚方式，所以沒有魚刺，會很順口，最重要是使用辛香料和大量蔬果熬製，加了薑黃看起來有點像咖哩麵，其實口味不同。

金絲乾拌麵香料醃製的肉絲搭配獨家特製醬汁；金華鮮素麵以新鮮番茄熬煮的醬汁搭配香菇、豆皮、百葉等食材；蕃茄哨子麵使用豬肉，雞蛋，番茄，洋蔥等特製的醬料，很開胃。

飯類有多種選擇，招牌魚拌飯使用多種辛香料和洋蔥熬煮的醬汁搭配無刺的虱目魚，味道鮮美；清爽豬肉飯以豬肉，番茄，洋蔥，微微酸、微微辣，清爽開胃；清燉雞肉飯使用土雞肉配合甘甜微酸的中藥材。

金黃薯三角很特別，馬鈴薯和洋蔥加入咖哩炒香後包入酥脆外皮，配上特製醬汁，外酥內軟。店裡提供的辣醬是老闆娘自己醃製，味道跟別人不一樣，酌量加入風味更佳。

地址：基隆市安樂區安樂路一段117號1樓

電話：（02）24318009