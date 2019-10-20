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倖田來未「壞蛋包」陷阱妹 MAISON PROMAX快閃店開幕

2019-10-20 01:41聯合報 記者楊詩涵／即時報導

暱稱「壞蛋包」的MAISON PROMAX於台北信義區開設快閃店，最受矚目的商品是搖滾樂團（Kiss My Ass）系列，原本為日本限定款，也引進台灣銷售。

這一波MAISON PROMAX上市的新品為「THE VR VILLAINS系列」，以傳奇的電影、童話、漫畫或電動遊戲的人物為靈感，共推出26個獨特角色，包括搖滾樂團（Kiss My Ass）、致命女郎（Femme Fatale）、超級英雄（Super Hero）、超級壞蛋（Super Villain），以及無敵生化人（Super Cyborg）等5個子題，每款迷你限量包都以牛皮為主，配合人物特性搭襯塗層、刺繡或PVC等細節，眼睛、墨鏡等裝飾都是可拆卸設計，且每個人物都有獨特元素，例如拿破崙的刺繡軍裝或是紅心皇后的紅鶴球棍；日版ViVi雜誌模特兒Maria俏皮演繹，吳尊也在今年2月拍攝Men’s Uno雜誌時選搭，歌姬倖田來未則是把MAISON PROMAX包款拍出了陷阱妹的風味。

MAISON PROMAX即日起信義區開設3處快閃店，分別是營業到10月31日止的微風信義、11月30日止的微風南山店，以及運用3D視覺為主軸的新光三越A11館，螢光配色、透明落地窗加上壞蛋包的漫畫塗鴉，完整了品牌概念，將開設至10月27日。

運用3D視覺為主軸的MAISON PROMAX新光三越A11館快閃店。圖／MAI...
運用3D視覺為主軸的MAISON PROMAX新光三越A11館快閃店。圖／MAISON PROMAX提供
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「紅心皇后」其中一眼可拆下來變成愛心圖樣，手拿紅鶴球棍，售價19,400元。圖／...
「紅心皇后」其中一眼可拆下來變成愛心圖樣，手拿紅鶴球棍，售價19,400元。圖／MAISON PROMAX提供
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微風信義MAISON PROMAX將開設至10月31日止。圖／MAISON PR...
微風信義MAISON PROMAX將開設至10月31日止。圖／MAISON PROMAX提供
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吳尊在Men’s Uno的2月號詮釋MAISON PROMAX。圖／取自IG
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日版ViVi專屬模特兒Maria，背MAISON PROMAX展現青春俏麗。圖／...
日版ViVi專屬模特兒Maria，背MAISON PROMAX展現青春俏麗。圖／取自IG
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倖田來未也曾選搭MAISON PROMAX。圖／取自IG
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新光三越A11館快閃店陳列的「歌劇天后」以4,285顆施華洛世奇水晶鑲嵌，售價67,400元。圖／MAISON PROMAX提供
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搖滾樂團系列原為日本限定販售商品，10月引進台灣限量發售。圖／MAISON PR...
搖滾樂團系列原為日本限定販售商品，10月引進台灣限量發售。圖／MAISON PROMAX提供
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「日安．拿破崙」的帽子可拆卸，搭配肩章與刺繡軍服，售價20,800元。
「日安．拿破崙」的帽子可拆卸，搭配肩章與刺繡軍服，售價20,800元。
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