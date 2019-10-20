倖田來未「壞蛋包」陷阱妹 MAISON PROMAX快閃店開幕

2019-10-20 01:41 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



暱稱「壞蛋包」的MAISON PROMAX於台北信義區開設快閃店，最受矚目的商品是搖滾樂團（Kiss My Ass）系列，原本為日本限定款，也引進台灣銷售。

這一波MAISON PROMAX上市的新品為「THE VR VILLAINS系列」，以傳奇的電影、童話、漫畫或電動遊戲的人物為靈感，共推出26個獨特角色，包括搖滾樂團（Kiss My Ass）、致命女郎（Femme Fatale）、超級英雄（Super Hero）、超級壞蛋（Super Villain），以及無敵生化人（Super Cyborg）等5個子題，每款迷你限量包都以牛皮為主，配合人物特性搭襯塗層、刺繡或PVC等細節，眼睛、墨鏡等裝飾都是可拆卸設計，且每個人物都有獨特元素，例如拿破崙的刺繡軍裝或是紅心皇后的紅鶴球棍；日版ViVi雜誌模特兒Maria俏皮演繹，吳尊也在今年2月拍攝Men’s Uno雜誌時選搭，歌姬倖田來未則是把MAISON PROMAX包款拍出了陷阱妹的風味。