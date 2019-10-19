當羅密歐與茱麗葉變成舞劇 斯圖加特芭蕾舞團二度訪台

2019-10-19 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／台北即時報導



歷史逾兩世紀的芭蕾天團「斯圖加特芭蕾舞團」，睽違35年後將二度訪台，帶來莎士比亞傳世愛情經典「羅密歐與茱麗葉」芭蕾舞劇，於高雄衛武營獨家首演。

斯圖加特芭蕾舞團的歷史，可以追溯到17世紀的符騰堡宮廷。1961年，John Cranko接受了符騰堡州立劇院（今斯圖加特州立歌劇院）總監Walter Erich Schaefer的任命，成為舞團藝術總監，新的時代就此展開。John Cranko為舞團創作了許多戲劇張力十足的舞劇，如「羅密歐與茱麗葉」、「馴悍記」等。

1969年，斯圖加特芭蕾舞團於紐約大都會歌劇院演出時，征服了挑剔的紐約觀眾，並獲得「紐約時報」讚譽「斯圖加特，芭蕾奇蹟」，獲得了國際舞壇的矚目與肯定，自此享譽全球。在John Cranko執掌藝術總監的十二年輝煌年代，已將斯圖加特芭蕾舞團推向全球頂尖的芭蕾舞團，John Cranko也躋身二十世紀最偉大的編舞家的行列。

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John Cranko為斯圖加特芭蕾舞團打造的「羅密歐與茱麗葉」於1962年12月首演，首演之夜驚艷世界舞壇。歷經半個世紀，此作品依然被公認為當今世界上最成功的舞劇之一，也是「斯圖加特芭蕾舞團」鎮團代表作。

雲門舞集創辦人暨藝術總監林懷民說：「這是最棒的羅密歐與茱麗葉，場面華麗，舞蹈與戲劇水乳交溶。首演五十年後，仍然新鮮，仍然讓人悸動，是經典中的經典。」

以英國文豪莎士比亞的著名劇作為故事背景，闡述義大利文藝復興時期的一對戀人，身陷於兩大家族的爭鬥。令人屏息的樓台會雙人舞，瀟灑的鬥劍場景，豐富多彩的群舞橋段，全劇由德國知名劇場大師Jürgen Rose操刀設計，華麗的布景與服裝，將原汁原味完整地在舞台上呈現。

睽違35年，斯圖加特芭蕾舞團二度訪台，帶來「羅密歐與茱麗葉」全本三幕芭蕾舞劇，並由來自斯圖加特州立歌劇院的指揮Wolfgang Heinz帶領高雄市交響樂團，現場演奏俄國作曲家普羅高菲夫Serge Prokofiev，專為「羅密歐與茱麗葉」芭蕾舞劇所譜曲的優美華麗樂章，氣勢磅礡。

此次斯圖加特芭蕾舞團將甄選出22位國內表演者，共同參與演出。舞團來台演出期間，也特別安排了兩堂「大師班」課程，讓國內的舞蹈科系學生有此難得的機會，近距離接受國際芭蕾大師的指導，另外，針對有興趣了解芭蕾課程訓練的一般民眾，也將開放「大師班旁聽」的機會，相關活動報名詳情，請上「黑潮藝術」臉書粉絲專頁。