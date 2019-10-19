親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

英國會通過脫歐動議 強生依法須請求延後脫歐

亞錦賽／中華隊10:2擊敗大陸 決賽與日本爭冠

當羅密歐與茱麗葉變成舞劇 斯圖加特芭蕾舞團二度訪台

2019-10-19 21:18聯合報 記者陳宛茜／台北即時報導

歷史逾兩世紀的芭蕾天團「斯圖加特芭蕾舞團」，睽違35年後將二度訪台，帶來莎士比亞傳世愛情經典「羅密歐與茱麗葉」芭蕾舞劇，於高雄衛武營獨家首演。

斯圖加特芭蕾舞團的歷史，可以追溯到17世紀的符騰堡宮廷。1961年，John Cranko接受了符騰堡州立劇院（今斯圖加特州立歌劇院）總監Walter Erich Schaefer的任命，成為舞團藝術總監，新的時代就此展開。John Cranko為舞團創作了許多戲劇張力十足的舞劇，如「羅密歐與茱麗葉」、「馴悍記」等。

1969年，斯圖加特芭蕾舞團於紐約大都會歌劇院演出時，征服了挑剔的紐約觀眾，並獲得「紐約時報」讚譽「斯圖加特，芭蕾奇蹟」，獲得了國際舞壇的矚目與肯定，自此享譽全球。在John Cranko執掌藝術總監的十二年輝煌年代，已將斯圖加特芭蕾舞團推向全球頂尖的芭蕾舞團，John Cranko也躋身二十世紀最偉大的編舞家的行列。

John Cranko為斯圖加特芭蕾舞團打造的「羅密歐與茱麗葉」於1962年12月首演，首演之夜驚艷世界舞壇。歷經半個世紀，此作品依然被公認為當今世界上最成功的舞劇之一，也是「斯圖加特芭蕾舞團」鎮團代表作。

雲門舞集創辦人暨藝術總監林懷民說：「這是最棒的羅密歐與茱麗葉，場面華麗，舞蹈與戲劇水乳交溶。首演五十年後，仍然新鮮，仍然讓人悸動，是經典中的經典。」

以英國文豪莎士比亞的著名劇作為故事背景，闡述義大利文藝復興時期的一對戀人，身陷於兩大家族的爭鬥。令人屏息的樓台會雙人舞，瀟灑的鬥劍場景，豐富多彩的群舞橋段，全劇由德國知名劇場大師Jürgen Rose操刀設計，華麗的布景與服裝，將原汁原味完整地在舞台上呈現。

睽違35年，斯圖加特芭蕾舞團二度訪台，帶來「羅密歐與茱麗葉」全本三幕芭蕾舞劇，並由來自斯圖加特州立歌劇院的指揮Wolfgang Heinz帶領高雄市交響樂團，現場演奏俄國作曲家普羅高菲夫Serge Prokofiev，專為「羅密歐與茱麗葉」芭蕾舞劇所譜曲的優美華麗樂章，氣勢磅礡。

此次斯圖加特芭蕾舞團將甄選出22位國內表演者，共同參與演出。舞團來台演出期間，也特別安排了兩堂「大師班」課程，讓國內的舞蹈科系學生有此難得的機會，近距離接受國際芭蕾大師的指導，另外，針對有興趣了解芭蕾課程訓練的一般民眾，也將開放「大師班旁聽」的機會，相關活動報名詳情，請上「黑潮藝術」臉書粉絲專頁。

●斯圖加特芭蕾舞團「羅密歐與茱麗葉」10/26 (六)19:00 、10/27 (日)14:30於衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出，購票請洽兩廳院售票系統

歷史逾兩世紀的芭蕾天團「斯圖加特芭蕾舞團」，睽違35年後將二度訪台，帶來莎士比亞...
歷史逾兩世紀的芭蕾天團「斯圖加特芭蕾舞團」，睽違35年後將二度訪台，帶來莎士比亞傳世愛情經典「羅密歐與茱麗葉」芭蕾舞劇。圖/衛武營提供
分享
歷史逾兩世紀的芭蕾天團「斯圖加特芭蕾舞團」，睽違35年後將二度訪台，帶來莎士比亞...
歷史逾兩世紀的芭蕾天團「斯圖加特芭蕾舞團」，睽違35年後將二度訪台，帶來莎士比亞傳世愛情經典「羅密歐與茱麗葉」芭蕾舞劇。圖/衛武營提供
分享

舞團歌劇院紐約時報
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

保養一定要用乳液? 綠藤生機：社企以商業力量改變社會

2019-10-19 20:54

購物狂必去！韓國最大折扣「韓國購物季」11月1日登場

2019-10-19 21:31

願景／英國衛報轉型B型企業 承諾2030零碳排

2019-10-19 21:15

爽爽貓上街募發票 替4萬名弱勢者籌一頓尾牙

2019-10-19 20:16

大閘蟹還是帝王蟹？4餐廳秋蟹料理 肥美又能享折扣

2019-10-19 19:43

法國必買「布列塔尼餅乾」旗艦店登場 按讚送瑪德蓮

2019-10-19 15:42

趙又廷曝穿搭都是「聽某嘴」 放閃認高圓圓是時尚icon

2019-10-19 15:35

影／教你「辣手摧花」 到玫瑰有機農場萃取花露

2019-10-19 15:25

選購實用床+椅 陪小孩一起長大

2019-10-19 13:25

2019薄酒萊空降倒數！酒評：「為之驚嘆的年份」

2019-10-19 12:28

無人咖啡廳來了！丹堤咖啡寄杯「無人自取」 限時3折

2019-10-19 12:25

穿「綠衣服」河粉買1送1！越南百年「飛機河粉」到台中

2019-10-18 23:41

雙倍濃！ COLD STONE「巧克力棉花糖冰銅燒」這天開賣

2019-10-18 23:29

台中、彰化人「免費吃煎餃」！一風堂進駐台中高鐵站

2019-10-18 21:42

信義商圈百貨為王 淡水最夯麵包、士東市場名店都來了

2019-10-18 20:10

ATC茶飲俱樂部標榜中西合併 進駐台中公益路商圈

2019-10-18 20:06

幸福曬愛 Hayley Paige來台秀HEARTS ON FIRE聯名婚戒

2019-10-18 19:14

祥富水產火鍋全台最大店在中和 深夜也能吃活海鮮

2019-10-18 17:34

IG瘋傳「草莓起司蛋糕」丟火鍋 新北永和超狂餐廳曝光

2019-10-18 17:30

阿瘦皮鞋周年慶 消費不限金額周周抽iPhone 11

2019-10-18 17:26

就是明天！六福村搞鬼日 臉部變裝「門票買一送一」

2019-10-18 16:50

萬聖節群魔亂舞 六福村10月19日「變妝」入園買一送一

2019-10-18 15:54

影／美出新高度！迪麗熱巴秀MIKIMOTO全新M系列 放送真心話

2019-10-18 15:21

農委會盼推毛豆飲 搭珍奶熱搶攻日本

2019-10-18 14:42

歡慶Lamigo桃猿封王！全家熱美式 買二送二

2019-10-18 14:10

當代大人味藝術錶 用時間走出品味

2019-10-18 14:06

台灣芭樂何時裝箱輸美？ 農糧署：馬上就可以

2019-10-18 13:22

U值媒／爸媽遛小孩！800畝免費兒童主題運動公園！

2019-10-18 12:48

新北觀旅局三生幸福之旅 一日遊遍石碇、平溪和深坑

2019-10-18 12:38

亨利卡維爾對身材沒自信？ 自嘲：我真的比較大隻

2019-10-18 12:22

「全台10大熱銷溫泉飯店」出爐！ 訂房下殺58折起

2019-10-18 11:32

乘日本珍奶熱 農委會欲推健康毛豆飲取代奶茶

2019-10-18 10:34

世界音樂節@臺灣 帶你電音、古謠、國樂和中東爵士一次聽好聽滿

2019-10-18 10:22

搶攻年節 台南飯店業者推住房早鳥優惠

2019-10-18 10:04

A5和牛、麝香葡萄！樂軒選物店 現榨果汁無限喝

2019-10-17 23:57

「曲腿裸女」力拚「五裸女」 誰能創下常玉畫作紀錄

2019-10-17 22:41

Nicki Minaj攜FENDI 推聯名系列！艾怡良、ØZI著迷亮粉紅色服裝

2019-10-17 22:33

來古蹟看戲！西門紅樓推出陳亞蘭歌仔戲黑家店獨特體驗

2019-10-17 21:45

政府頒資料開放獎 彭啟明：開放有商機

2019-10-17 20:32
看更多

熱門文章

23胃藥檢驗不合格或未交報告！食藥署要求11月18日前回收

2019-10-19 10:51

網傳年改將砍郵電事業退休金 交部：確定不調整

2019-10-19 15:19

戶外教學遇手臂粗百步蛇 排灣族耆老：祖靈等級

2019-10-19 00:22

醫療奉獻獎／ 郭成興 台東新生兒 三成他接生

2019-10-18 23:13

空軍台南基地開放營區 民眾看戰機衝場大呼過癮

2019-10-19 10:17

女歌手赴稻城亞丁發生高山症 醫師點名高危險群

2019-10-19 17:29

護理師的心酸！珍奶當正餐34歲罹癌復發3次 她樂觀抗癌

2019-10-19 14:57

北、東半部雨到下周五 吳德榮：浣熊不會帶來秋颱效應

2019-10-19 08:15

每日星座運勢／射手心情好沒煩惱事　金錢錦上添花

2019-10-19 00:00

無人咖啡廳來了！丹堤咖啡寄杯「無人自取」 限時3折

2019-10-19 12:25

師憂台大不能主導癌醫中心 管中閔：按產學合作規定

2019-10-19 12:26

陸客不來華語導遊失業 部分改行代駕、外送員

2019-10-19 10:18

面對兒童熱痙攣發作 爸媽千萬別做這些事

2019-10-19 14:42

趙又廷曝穿搭都是「聽某嘴」 放閃認高圓圓是時尚icon

2019-10-19 15:35

年改衝擊？選擇增加？ 救國團終身學習課程報名變冷

2019-10-19 10:34

穿「綠衣服」河粉買1送1！越南百年「飛機河粉」到台中

2019-10-18 23:41

海巡署「愛龜5守則」大玩創意梗 網友呢喃：傑尼傑尼

2019-10-19 03:13

上駕訓班考取機車駕駛補助1千 明年續辦

2019-10-19 10:02

影／教你「辣手摧花」 到玫瑰有機農場萃取花露

2019-10-19 15:25

【閱讀生活】Mikey／取對名字旺六代

2019-10-19 06:00

【童言童語】黃郁文／犛牛與毛牛

2019-10-19 06:00

法國必買「布列塔尼餅乾」旗艦店登場 按讚送瑪德蓮

2019-10-19 15:42

嬌生嬰兒爽身粉首度測出石棉 我國無進口問題批號

2019-10-19 16:38

京都只排第2！日本「都道府縣排行榜」 冠軍已11連霸

2019-10-19 20:51

雙倍濃！ COLD STONE「巧克力棉花糖冰銅燒」這天開賣

2019-10-18 23:29

已成族群？ 基隆又見尖翅翠蛺蝶

2019-10-19 00:17

特殊營養食品 魚油限量擬放寬

2019-10-18 23:14

找工作兼摸彩 鹿港就業博覽會11月9日登場

2019-10-19 11:39

影／桃機地下美食街清晨發生自來水溢流 未影響旅客

2019-10-19 14:50

胃藥疑致癌 23項限期回收

2019-10-19 13:12

2019薄酒萊空降倒數！酒評：「為之驚嘆的年份」

2019-10-19 12:28

懶人旅遊好康 台鐵明年1到3月套裝行公布

2019-10-19 10:26

大閘蟹還是帝王蟹？4餐廳秋蟹料理 肥美又能享折扣

2019-10-19 19:43

便便顏色判斷腸道健康 醫師教你這幾招

2019-10-19 19:46

不屈服於老化宿命 AI演算幫長輩從生活中「賦能」

2019-10-19 08:53

氣象局：北台灣水氣多 偶有降雨

2019-10-19 09:33

交通部「道安會報」擬重組 盼完善監理制度

2019-10-19 15:21

掌管免疫和消化 這個器官有第二大腦之稱

2019-10-19 19:45

來台度冬黑面琵鷺突破千隻 黑琵保育季更精彩

2019-10-19 09:14

晴天桃機二航廈還淹水？是美食街業者設備惹禍

2019-10-19 11:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top