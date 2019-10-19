願景／英國衛報轉型B型企業 承諾2030零碳排
英國衛報近日宣布將轉型成B型企業（B Corporation），這將是第一個成為B型企業的新聞媒體，並承諾衛報集團在2030年將達到「零碳排放」。
衛報集團10月16日宣布，邁向B型企業型之路，意味它將成為第一個得到B型企業國際認證的新聞機構。台灣活水社企創投創辦人陳一強指出，媒體的存在原就是為了共創社會價值，產生正向影響力，所有媒體都應該是B型企業：對環境好、對社會好、對員工好。
B型企業的定義是企業的利潤及成長都是為了更大的社會共好，並對自身員工、社群及環境都有正向影響力。在台灣，已有多知企業得到國際B型企業認證，包括致力環保的傅仲法律事務所、王道銀行，以及社會企業「綠藤生機」，後者更是亞洲唯一3年蟬聯「Best For World」世界大獎。
B型企業認證是衛報一系列承諾其中之一，將在媒體的各個層面都成為追求社會永續共好的組織。
衛報集團同時宣布，要在2030年之前達到零碳排放。衛報發表「給讀者的新環境承諾（new environmental pledge to Guardian readers）」, 羅列出衛報將如何加強及擴展環境議深度報導，讓氣候變遷議題享有最顯著的版面，也會謹慎注意氣候報導時措辭的重要性。
接荥B型企業認證，代表企業將接受一系列的外部評估，各項指標表現必須達到一定水準。指標包括治理與透明度、工作標準、社群影響、環境影響、及消費者影響。目前全世界有三千家認證的B型企業。
衛報集團執行長大衛‧潘塞（David Pemsel）在聲明中指出，衛報是世界最受信賴及肯定的新聞組織之一，全球讀者對我們有極高的期待。轉型B型企業是一個權責相符的重要里程碑。
總編輯Katharine Viner在報導中說，在衛報，我們相信，氣候變遷危機是當今最急迫的議題；衛報會採取行動來擴大我們對環境議題的影響力。今天我們承諾2030零排放，也對衛報目前整體生產過程中的碳排放全盤檢視，評估要怎麼改變，才能達到挑戰目標。
英國B型企業的執行長克里斯‧透納（Chris Turner）說，非常感動衛報集團承諾朝向B型企業，衛報是世界級的品牌，有光榮的傳統及獨立的新聞組織。衛報集團將是第一家B型企業，完全符合我們「企業應成為社會共好力量」的主張。 認證將是目前實踐運作的檢驗。
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