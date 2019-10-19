願景／英國衛報轉型B型企業 承諾2030零碳排

2019-10-19 21:15 聯合報 記者 聯合報 記者 梁玉芳 ／台北即時報導



英國衛報近日宣布將轉型成B型企業（B Corporation），這將是第一個成為B型企業的新聞媒體，並承諾衛報集團在2030年將達到「零碳排放」。

衛報集團10月16日宣布，邁向B型企業型之路，意味它將成為第一個得到B型企業國際認證的新聞機構。台灣活水社企創投創辦人陳一強指出，媒體的存在原就是為了共創社會價值，產生正向影響力，所有媒體都應該是B型企業：對環境好、對社會好、對員工好。

B型企業的定義是企業的利潤及成長都是為了更大的社會共好，並對自身員工、社群及環境都有正向影響力。在台灣，已有多知企業得到國際B型企業認證，包括致力環保的傅仲法律事務所、王道銀行，以及社會企業「綠藤生機」，後者更是亞洲唯一3年蟬聯「Best For World」世界大獎。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

B型企業認證是衛報一系列承諾其中之一，將在媒體的各個層面都成為追求社會永續共好的組織。

衛報集團同時宣布，要在2030年之前達到零碳排放。衛報發表「給讀者的新環境承諾（new environmental pledge to Guardian readers）」, 羅列出衛報將如何加強及擴展環境議深度報導，讓氣候變遷議題享有最顯著的版面，也會謹慎注意氣候報導時措辭的重要性。

接荥B型企業認證，代表企業將接受一系列的外部評估，各項指標表現必須達到一定水準。指標包括治理與透明度、工作標準、社群影響、環境影響、及消費者影響。目前全世界有三千家認證的B型企業。

衛報集團執行長大衛‧潘塞（David Pemsel）在聲明中指出，衛報是世界最受信賴及肯定的新聞組織之一，全球讀者對我們有極高的期待。轉型B型企業是一個權責相符的重要里程碑。

總編輯Katharine Viner在報導中說，在衛報，我們相信，氣候變遷危機是當今最急迫的議題；衛報會採取行動來擴大我們對環境議題的影響力。今天我們承諾2030零排放，也對衛報目前整體生產過程中的碳排放全盤檢視，評估要怎麼改變，才能達到挑戰目標。

英國B型企業的執行長克里斯‧透納（Chris Turner）說，非常感動衛報集團承諾朝向B型企業，衛報是世界級的品牌，有光榮的傳統及獨立的新聞組織。衛報集團將是第一家B型企業，完全符合我們「企業應成為社會共好力量」的主張。 認證將是目前實踐運作的檢驗。