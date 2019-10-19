保養一定要用乳液? 綠藤生機：社企以商業力量改變社會

2019-10-19 20:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／台北即時報導



綠藤生機共同創辦人廖怡雯分享對社會企業的觀察和理念。記者陳宛茜/攝影 分享 facebook

愈來愈多企業成為做「社會企業」做的事，卻未以冠以「社企」之名，社企到底還需不需要「社會企業」的名稱？對此，綠藤生機共同創辦人廖怡雯認為，「玫瑰名字消不消失並不重要，重要的是玫瑰帶來的芳香」。她解釋，只要社會企業創造的精神還在，名字在不在並不重要；然而當社會企業僅成為一個領補助、參加評選的的名字，那麼消失也無所謂。

在社企流七周年論壇「社企需不需要『社會企業』的名稱？」中，廖怡雯和黑暗對話社會企業總經理扈文傑、鮮乳坊共同創辦人郭哲佑，分享組織永續經營的關鍵。

廖怡雯創辦的「綠藤生機」，外界看來是本土保養品牌，公司本質卻是「社會企業」，是台灣第三家獲「B型企業」認證的公司。B型企業指的是「重視所有利害關係人利益平衡的公司」，綠藤生機實施辦公室垃圾追蹤管理，一年讓員工放五天有薪志工假、鼓勵員工關注社會議題。

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「產品本身就是一種載體，是商業和理念的結合。」她指出，「綠藤生機」透過「保養一定要用乳液？女生一定要用潤髮乳？」等保養議題和商品，以商業力量對環境和社會帶來改變。

「『產品力』是社會企業永續經營的核心關鍵。」郭哲佑在食安風暴後創辦「鮮乳坊」，團隊深入研究乳品產業問題過程，嘗試以商業模式解決社會問題，如酪農希望品牌被看見、奶品收購價格更高，消費者希望喝到安全健康的產品，鮮乳坊於是扮演其中的橋樑，透過群募籌得第一桶金，提供農場先進的技術、專業的乳牛獸醫師、以及更合理的收購價格，進而提供讓消費者安心的乳品。「鮮乳坊」贏得消費者信任、產品穩定銷售，也能提供農場更多資金和技術。

扈文傑以「黑暗對話」讓視障者變成企業講師，翻轉大眾對視障者的偏見，也藉此為企業員工創造信任空間。他指出，「黑暗對話」六成以上是口耳相傳，曾使用此項服務的企業，告訴其他企業「黑暗對話」既能解決公司問題，又能提供平權概念。他認為:「社會企業沒有好的產品力，便沒有後續的正面循環」。