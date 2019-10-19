京都只排第2！日本「都道府縣排行榜」 冠軍已11連霸

2019-10-19 20:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



日本近期公佈「2019都道府縣魅力排行榜」，針對各地的魅力度、觀光意願度、地區印象等細節，針對全國3萬名民眾進行調查。其中「北海道」再度蟬聯第一，已經11連霸，而京都府、東京都則各具亞軍與季軍。至於茨城縣則是排名第47名，連續7年拿下最後一名。

由企業品牌研究所（株式会社ブランド総合研究所）所公佈的「區域品牌調查」，自2006年開始首度公佈，今年為第14屆。最初是針對全日本1,000個市區町村進行全面性調查，自第4屆開始新增47個都道府縣的排行。

在「都道府縣魅力排行榜」之中，今年由北海道、京都府與東京都囊括前三名，第4、5名分別為沖繩縣和神奈川縣。其中北海道與京都府自創辦以來，一直都是固定的冠亞軍，而東京都與沖繩縣則是進行長年的三、四名之爭。第6～10名，依序為大阪府、奈良縣、福岡縣、石川縣與長野縣。

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