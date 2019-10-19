親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

英國會通過脫歐動議 強生依法須請求延後脫歐

亞錦賽／中華隊10:2擊敗大陸 決賽與日本爭冠

京都只排第2！日本「都道府縣排行榜」 冠軍已11連霸

2019-10-19 20:51聯合報 記者陳睿中／即時報導

日本近期公佈「2019都道府縣魅力排行榜」，針對各地的魅力度、觀光意願度、地區印象等細節，針對全國3萬名民眾進行調查。其中「北海道」再度蟬聯第一，已經11連霸，而京都府、東京都則各具亞軍與季軍。至於茨城縣則是排名第47名，連續7年拿下最後一名。

由企業品牌研究所（株式会社ブランド総合研究所）所公佈的「區域品牌調查」，自2006年開始首度公佈，今年為第14屆。最初是針對全日本1,000個市區町村進行全面性調查，自第4屆開始新增47個都道府縣的排行。

在「都道府縣魅力排行榜」之中，今年由北海道、京都府與東京都囊括前三名，第4、5名分別為沖繩縣和神奈川縣。其中北海道與京都府自創辦以來，一直都是固定的冠亞軍，而東京都與沖繩縣則是進行長年的三、四名之爭。第6～10名，依序為大阪府、奈良縣、福岡縣、石川縣與長野縣。

在成績最差部份，茨城縣已經連續7年奪下倒數第1，至於佐賀縣倒數第2、群馬縣倒數第3。栃木縣、德島縣則各為第43、44名。至於針對「1000個市區町村」部份，第1～5名分別為函館市、札幌市、京都市、小樽市與神戶市。

北海道的四季彩之丘花海。記者陳睿中／攝影
北海道的四季彩之丘花海。記者陳睿中／攝影
分享

京都北海道東京
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

保養一定要用乳液? 綠藤生機：社企以商業力量改變社會

2019-10-19 20:54

購物狂必去！韓國最大折扣「韓國購物季」11月1日登場

2019-10-19 21:31

願景／英國衛報轉型B型企業 承諾2030零碳排

2019-10-19 21:15

爽爽貓上街募發票 替4萬名弱勢者籌一頓尾牙

2019-10-19 20:16

大閘蟹還是帝王蟹？4餐廳秋蟹料理 肥美又能享折扣

2019-10-19 19:43

法國必買「布列塔尼餅乾」旗艦店登場 按讚送瑪德蓮

2019-10-19 15:42

趙又廷曝穿搭都是「聽某嘴」 放閃認高圓圓是時尚icon

2019-10-19 15:35

影／教你「辣手摧花」 到玫瑰有機農場萃取花露

2019-10-19 15:25

選購實用床+椅 陪小孩一起長大

2019-10-19 13:25

2019薄酒萊空降倒數！酒評：「為之驚嘆的年份」

2019-10-19 12:28

無人咖啡廳來了！丹堤咖啡寄杯「無人自取」 限時3折

2019-10-19 12:25

穿「綠衣服」河粉買1送1！越南百年「飛機河粉」到台中

2019-10-18 23:41

雙倍濃！ COLD STONE「巧克力棉花糖冰銅燒」這天開賣

2019-10-18 23:29

台中、彰化人「免費吃煎餃」！一風堂進駐台中高鐵站

2019-10-18 21:42

信義商圈百貨為王 淡水最夯麵包、士東市場名店都來了

2019-10-18 20:10

ATC茶飲俱樂部標榜中西合併 進駐台中公益路商圈

2019-10-18 20:06

幸福曬愛 Hayley Paige來台秀HEARTS ON FIRE聯名婚戒

2019-10-18 19:14

祥富水產火鍋全台最大店在中和 深夜也能吃活海鮮

2019-10-18 17:34

IG瘋傳「草莓起司蛋糕」丟火鍋 新北永和超狂餐廳曝光

2019-10-18 17:30

阿瘦皮鞋周年慶 消費不限金額周周抽iPhone 11

2019-10-18 17:26

就是明天！六福村搞鬼日 臉部變裝「門票買一送一」

2019-10-18 16:50

萬聖節群魔亂舞 六福村10月19日「變妝」入園買一送一

2019-10-18 15:54

影／美出新高度！迪麗熱巴秀MIKIMOTO全新M系列 放送真心話

2019-10-18 15:21

農委會盼推毛豆飲 搭珍奶熱搶攻日本

2019-10-18 14:42

歡慶Lamigo桃猿封王！全家熱美式 買二送二

2019-10-18 14:10

當代大人味藝術錶 用時間走出品味

2019-10-18 14:06

台灣芭樂何時裝箱輸美？ 農糧署：馬上就可以

2019-10-18 13:22

U值媒／爸媽遛小孩！800畝免費兒童主題運動公園！

2019-10-18 12:48

新北觀旅局三生幸福之旅 一日遊遍石碇、平溪和深坑

2019-10-18 12:38

亨利卡維爾對身材沒自信？ 自嘲：我真的比較大隻

2019-10-18 12:22

「全台10大熱銷溫泉飯店」出爐！ 訂房下殺58折起

2019-10-18 11:32

乘日本珍奶熱 農委會欲推健康毛豆飲取代奶茶

2019-10-18 10:34

世界音樂節@臺灣 帶你電音、古謠、國樂和中東爵士一次聽好聽滿

2019-10-18 10:22

搶攻年節 台南飯店業者推住房早鳥優惠

2019-10-18 10:04

A5和牛、麝香葡萄！樂軒選物店 現榨果汁無限喝

2019-10-17 23:57

「曲腿裸女」力拚「五裸女」 誰能創下常玉畫作紀錄

2019-10-17 22:41

Nicki Minaj攜FENDI 推聯名系列！艾怡良、ØZI著迷亮粉紅色服裝

2019-10-17 22:33

來古蹟看戲！西門紅樓推出陳亞蘭歌仔戲黑家店獨特體驗

2019-10-17 21:45

政府頒資料開放獎 彭啟明：開放有商機

2019-10-17 20:32
看更多

熱門文章

23胃藥檢驗不合格或未交報告！食藥署要求11月18日前回收

2019-10-19 10:51

網傳年改將砍郵電事業退休金 交部：確定不調整

2019-10-19 15:19

戶外教學遇手臂粗百步蛇 排灣族耆老：祖靈等級

2019-10-19 00:22

醫療奉獻獎／ 郭成興 台東新生兒 三成他接生

2019-10-18 23:13

空軍台南基地開放營區 民眾看戰機衝場大呼過癮

2019-10-19 10:17

女歌手赴稻城亞丁發生高山症 醫師點名高危險群

2019-10-19 17:29

護理師的心酸！珍奶當正餐34歲罹癌復發3次 她樂觀抗癌

2019-10-19 14:57

北、東半部雨到下周五 吳德榮：浣熊不會帶來秋颱效應

2019-10-19 08:15

每日星座運勢／射手心情好沒煩惱事　金錢錦上添花

2019-10-19 00:00

無人咖啡廳來了！丹堤咖啡寄杯「無人自取」 限時3折

2019-10-19 12:25

師憂台大不能主導癌醫中心 管中閔：按產學合作規定

2019-10-19 12:26

陸客不來華語導遊失業 部分改行代駕、外送員

2019-10-19 10:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top