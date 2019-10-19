爽爽貓上街募發票 替4萬名弱勢者籌一頓尾牙
2019-10-19 20:16
聯合報 記者潘乃欣
／台北即時報導
人氣插畫角色爽爽貓今天下午現身台北西門町街頭募發票，籲大眾支持人安基金會的「寒士吃飽30尾牙活動」，讓弱勢寒門也能過好年。人安基金會表示，這項活動已邁入第30屆，他們明年1月19日將結合創世、華山基金會，在全台16處聯合舉辦尾牙，預計席開4070桌，邀請全台4萬名經濟弱勢者參與。
人安基金會說，爽爽貓的畫家SECOND也畫了五款紅包袋，以及本次的宣傳主視覺，蘊含「給魚給竿，拉人一把」、「寒士吃飽30團圓飯」等重要概念。希望大家將祝福紅包交給親友時，也能將這樣的服務理念，傳達給更多人。
SECOND說，他一直以來相當關注這個活動，實際參訪後，更有所感。他說，幸福的人都很相像，但是不順遂的人背後，總有很多不同的故事。人安基金會在天氣寒冷時，會主動出發夜訪，尋找需要被幫助的人，讓他感動。過年期間，如果能夠給寒士一頓團圓飯、一點幫助，這些溫暖會讓他們得到很多力量。
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人安基金會表示，他們長期服務街友、窮苦人，提供防飢、防病、防寒常年服務之外，每年除夕前舉辦團圓尾牙宴，除一頓溫飽，並會提供寒士們一份應急紅包。「寒士吃飽30活動」已經舉辦29屆，累計辦理3萬2586桌，讓33萬5122人次的寒士共享春節。
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