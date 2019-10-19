大閘蟹還是帝王蟹？4餐廳秋蟹料理 肥美又能享折扣

2019-10-19 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



秋天正是品蟹的絕佳時機！點水樓、名人坊、珍寶等餐廳，均以自家擅長的調理方式，推出一系列生猛活蟹料理；金子半之助更大膽使用現炸帝王蟹做成丼飯，帶來不同食趣。

點水樓自十月中旬開始供應清蒸大閘蟹料理，在台東用天然冷泉水養殖的大閘蟹，每隻重約6兩。藉由清蒸手法，帶來最純粹的鮮甜原味，濃郁飽滿的蟹膏更是饕客必嚐的時令美味，每隻售價1,800元。另外也有搭配小籠包、東坡肉等料理的個人套餐方案，每份1,980元。點水樓也手挑大閘蟹肉、蟹膏、蟹黃，搭配黑毛豬肉入餡，製作成「大閘蟹小籠包」，每籠5顆720元。另有醉大閘蟹、客家酸菜水煮青蟹等不同的秋蟹選擇。

「名人坊」今秋選用正值產季的大沙公入菜，推出「極品活大沙公」系列料理，共有三種不同料理方式。使用蒜酥、豆豉、辣椒和蔥等辛香料爆香製作的「避風塘大沙公」，香氣強烈，還可吃到彈牙蟹肉，人氣最高。「西施花雕」的作法柔和清淡，帶著酒香的蟹肉與滑蛋更顯香甜，另外還有「砂鍋銀絲煲」手法，各有不同滋味。原價每份1,380元，10月31日前優惠790元（限高雄、台南、台中店）

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來自新加坡的珍寶海鮮，招牌人氣料理正是使用肥美沙公入菜的「辣椒螃蟹」！今秋珍寶特別於10月推出平日優惠方案，不論是600公克或是1公斤重的沙公，都可以享「辣椒沙公79折」的預約折扣。在11月期間，珍寶還推出「帝王蟹三吃」，可將蟹身、蟹腳剖半兩吃、依照喜好選擇口味之外，還可拆蟹殼製成「花雕蛋白蒸螃蟹」。依照重量，可享66～7折的平日優惠，單隻8,600元起，每日限量10組。