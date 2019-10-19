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趙又廷曝穿搭都是「聽某嘴」 放閃認高圓圓是時尚icon

2019-10-19 15:35聯合報 特派記者曾智緯／上海即時報導

近期正在拍攝郭敬明導演新戲「陰陽師」的男星趙又廷特別向劇組告假，為出席時尚品牌BOSS睽違多年在上海舉辦時尚大秀。在接受採訪時，趙又廷還自曝太太是自己的時尚icon，造型都是對方一手打理，根本是在放閃。

身為BOSS「Man of Today」大中華區代言人的趙又廷，以筆挺的西裝造型現身BOSS於上海的2020早秋系列發表會，與「超人」亨利卡維爾、吳尊、韓庚等人同場比帥。接受媒體採訪，被問到「誰是你的時尚icon？」只見趙又廷不假思索地回說「我老婆吧！」，他提到因為自己對時尚很不在行，所以都是「她跟我說現在流行什麼、你可以穿什麼」，還透露其實私下都是高圓圓一手包辦他的造型。

關於時尚的領域，趙又廷總是很誠實的回答「對不起，我真的不太懂」，這與他時常出現在鏡頭前的穿搭總是黑、白、灰一樣，他說「因為不用想還麻好搭配的」。不過，當提到今年他與BOSS合作的Luxury Travel系列，趙又廷則提到他與首席品牌官Ingo Wilts的共事過程，「在設計上還是有自己的想像，但又沒辦法用言語來表達，Ingo就給了我很多圖片參考」，最後，Ingo先生還鼓勵他，要挑戰自己，有所突破，因此就呈現出我們所見的幾何印花的單品。

而今年對趙又廷來說也是豐富又充滿變化的一年，先是成為BOSS「Man of Today」大中華區代言人，而接著第一個小孩出生，同時又有多部的新作品與觀眾見面，問及他最有成就感的事？趙又廷甜笑說「女兒出生，目前還在摸索跟學習（當爸爸）」。而且，自從有了小孩後，他更重視家庭生活與工作的平衡，所以除了目前所拍攝的「陰陽師」，剩下的時間都會用來陪太太跟小孩，沒考慮要參與綜藝節目的演出。不過若是未來有機會趙又廷表示「我一直都想演反派，或是純喜劇，去做一些我自己都想不到的事」。

男星趙又廷與BOSS首席品牌官Ingo Wilts一同現身上海2020早秋大秀現...
男星趙又廷與BOSS首席品牌官Ingo Wilts一同現身上海2020早秋大秀現場。圖／摘自微博
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男星趙又廷現身上海BOSS 2020早秋大秀現場。圖／摘自微博
男星趙又廷現身上海BOSS 2020早秋大秀現場。圖／摘自微博
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