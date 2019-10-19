趙又廷曝穿搭都是「聽某嘴」 放閃認高圓圓是時尚icon

2019-10-19 15:35 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 曾智緯 ／上海即時報導



近期正在拍攝郭敬明導演新戲「陰陽師」的男星趙又廷特別向劇組告假，為出席時尚品牌BOSS睽違多年在上海舉辦時尚大秀。在接受採訪時，趙又廷還自曝太太是自己的時尚icon，造型都是對方一手打理，根本是在放閃。

身為BOSS「Man of Today」大中華區代言人的趙又廷，以筆挺的西裝造型現身BOSS於上海的2020早秋系列發表會，與「超人」亨利卡維爾、吳尊、韓庚等人同場比帥。接受媒體採訪，被問到「誰是你的時尚icon？」只見趙又廷不假思索地回說「我老婆吧！」，他提到因為自己對時尚很不在行，所以都是「她跟我說現在流行什麼、你可以穿什麼」，還透露其實私下都是高圓圓一手包辦他的造型。

關於時尚的領域，趙又廷總是很誠實的回答「對不起，我真的不太懂」，這與他時常出現在鏡頭前的穿搭總是黑、白、灰一樣，他說「因為不用想還麻好搭配的」。不過，當提到今年他與BOSS合作的Luxury Travel系列，趙又廷則提到他與首席品牌官Ingo Wilts的共事過程，「在設計上還是有自己的想像，但又沒辦法用言語來表達，Ingo就給了我很多圖片參考」，最後，Ingo先生還鼓勵他，要挑戰自己，有所突破，因此就呈現出我們所見的幾何印花的單品。

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