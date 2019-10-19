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影／教你「辣手摧花」 到玫瑰有機農場萃取花露

2019-10-19 15:25聯合報 記者卜敏正／嘉義縣即時報導

嘉義縣曙光玫瑰農場負責人鄭宇超，3年前透過朋友介紹試種玫瑰，被玫瑰迷人色彩、香氣、能量吸引，激發他開創玫瑰農場，引進200多類玫瑰品種，在5公頃農場種植1000多株各式玫瑰，為讓玫瑰多元應用、採有機種植，讓玫瑰不僅能看、聞香，能現摘現嘗，還教人「辣手摧花」萃取玫瑰花露。

「玫瑰不僅外觀美、內在更美！」50歲的鄭宇超一談起玫瑰，便有說不完的故事，他說明早期從商，一直在父親穀粉加工廠工作，因為接觸的多，對於食安要求也多，曾小規模種植有機蔬菜，3年前經過友人介紹認識玫瑰，迷上玫瑰多元色彩、香氣，立即採購200株試種。

他說，玫瑰喜歡乾冷氣候，台灣氣候濕熱、不是全年都適合玫瑰，每年11月到隔年4月，最適合玫瑰生長、開花，一般玫瑰花比較矮小，為讓玫瑰便於觀賞，他採嫁接方式種樹玫瑰，也讓玫瑰花苞增多、生長年限增長。

鄭宇超指出，全台種植玫瑰農場不多，中南部種植200多種有機玫瑰的應該更少，玫瑰能量高、病蟲害多，種植期多須噴藥防蟲，因此花瓣只能純觀賞，他為了健康、堅持採有機植栽，雖然受蟲害、天災影響損失不少，但他很自豪地說，曙光玫瑰不僅可近距離體驗香氣，還能現摘花辦試吃，並用手揉捻擠壓出花露精華。

曙光玫瑰有機農場位於嘉義縣番路鄉，農場內除露天玫瑰植栽，還有一座南法式莊園木屋，提供遊客休憩，並試用、販售各式玫瑰產品，農場參觀採15人以上團體預約，週日上午休園，意者可電洽 0932 049266。

曙光玫瑰有機農場的玫瑰不可欣賞，也可食用。記者卜敏正／攝影
曙光玫瑰有機農場的玫瑰不可欣賞，也可食用。記者卜敏正／攝影
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曙光玫瑰有機農場有200多種玫瑰品種。記者卜敏正／攝影
曙光玫瑰有機農場有200多種玫瑰品種。記者卜敏正／攝影
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鄭宇超（右）與妻子共同經營曙光玫瑰有機農場。記者卜敏正／攝影
鄭宇超（右）與妻子共同經營曙光玫瑰有機農場。記者卜敏正／攝影
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曙光玫瑰有機農場有200多種玫瑰品種。記者卜敏正／攝影
曙光玫瑰有機農場有200多種玫瑰品種。記者卜敏正／攝影
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曙光玫瑰有機農場有200多種玫瑰品種。記者卜敏正／攝影
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