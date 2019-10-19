德國超人氣萬元繃帶健康鞋 周年慶最多可省下4,000元

2019-10-19 13:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



萬元健康鞋，趁百貨周年慶下手最划算！德國百年健康鞋品牌Berkemann近日推出秋冬新款，其中包括品牌最具人氣的Allegra繃帶織線鞋新款式及多款秋冬短靴，時尚美型的新設計，大大顛覆消費者對健康鞋的保守印象。

隨著周年慶的到來，Berkemann更首度推出鞋款全面85折的優惠，新光三越信義新天地A8店優惠活動自即日起至10月30日，遠東SOGO復興店從11月7日至11月18日，配合周年慶買千送百的優惠活動，最多可省下將近4,000元。

此外，消費滿額贈還再贈德國原裝進口的足部角質柔噴霧或護足噴霧等商品。

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Berkemann自今年6月進軍台灣，引進一系列鞋款，其中包含ComfortKnit系列的Allegra，主打以一條1.6公里專業繃帶織線為材料，採3D空氣編織製成的「繃帶織線鞋」，具備彈性、透氣等特色，大受歡迎。

今年秋冬，Berkemann也引進與Allegra為相同設計概念的新款式Aldina，以黑帶金線交織成鞋面，顯得特別亮眼，若喜歡低調樸實的風格，Aldina亦有亮灰的選擇。

同時，本季Berkemann也引進SALENA、JELDA、RIA等多款皮革短靴，狂野、嬉皮的元素，提供另類選擇。其中，RIA寬版黑鞋帶搭配八個帶孔設計，加上加厚的防滑鞋底，有著十足的包覆感。而JELDA則是捨棄鞋帶的設計，方便消費者穿脫，同時兼具輕量及緩震減壓的功能，適合女性上班族。