親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

德國超人氣萬元繃帶健康鞋 周年慶最多可省下4,000元

2019-10-19 13:12經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

萬元健康鞋，趁百貨周年慶下手最划算！德國百年健康鞋品牌Berkemann近日推出秋冬新款，其中包括品牌最具人氣的Allegra繃帶織線鞋新款式及多款秋冬短靴，時尚美型的新設計，大大顛覆消費者對健康鞋的保守印象。

隨著周年慶的到來，Berkemann更首度推出鞋款全面85折的優惠，新光三越信義新天地A8店優惠活動自即日起至10月30日，遠東SOGO復興店從11月7日至11月18日，配合周年慶買千送百的優惠活動，最多可省下將近4,000元。

此外，消費滿額贈還再贈德國原裝進口的足部角質柔噴霧或護足噴霧等商品。

Berkemann自今年6月進軍台灣，引進一系列鞋款，其中包含ComfortKnit系列的Allegra，主打以一條1.6公里專業繃帶織線為材料，採3D空氣編織製成的「繃帶織線鞋」，具備彈性、透氣等特色，大受歡迎。

今年秋冬，Berkemann也引進與Allegra為相同設計概念的新款式Aldina，以黑帶金線交織成鞋面，顯得特別亮眼，若喜歡低調樸實的風格，Aldina亦有亮灰的選擇。

同時，本季Berkemann也引進SALENA、JELDA、RIA等多款皮革短靴，狂野、嬉皮的元素，提供另類選擇。其中，RIA寬版黑鞋帶搭配八個帶孔設計，加上加厚的防滑鞋底，有著十足的包覆感。而JELDA則是捨棄鞋帶的設計，方便消費者穿脫，同時兼具輕量及緩震減壓的功能，適合女性上班族。

此外，Berkemann也特別針對周年慶祭出獨家鞋款，例如遠東SOGO復興館針對男性消費者獨家推出Vincent調整足弓真皮健康鞋，採用皮質鞋面，及符合人體工學足跟鞋墊設計。

隨著周年慶的到來，Berkemann首度推出鞋款全面85折的優惠，新光三越信義新...
隨著周年慶的到來，Berkemann首度推出鞋款全面85折的優惠，新光三越信義新天地A8店優惠活動自即日起至10月30日，遠東SOGO復興店從11月7日至11月18日，配合周年慶買千送百的優惠活動，最多可省下將近4,000元。 圖／Berkemann提供
分享
具有粗獷、沈穩風格的SALENA戶外短靴。 圖／Berkemann提供
具有粗獷、沈穩風格的SALENA戶外短靴。 圖／Berkemann提供
分享
今年秋冬，Berkemann也引進與Allegra為相同設計概念的新款式Aldi...
今年秋冬，Berkemann也引進與Allegra為相同設計概念的新款式Aldina，以黑帶金線交織成鞋面，顯得特別亮眼。 圖／Berkemann提供
分享

周年慶德國
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

無人咖啡廳來了！丹堤咖啡寄杯「無人自取」 限時3折

2019-10-19 12:25

穿「綠衣服」河粉買1送1！越南百年「飛機河粉」到台中

2019-10-18 23:41

雙倍濃！ COLD STONE「巧克力棉花糖冰銅燒」這天開賣

2019-10-18 23:29

台中、彰化人「免費吃煎餃」！一風堂進駐台中高鐵站

2019-10-18 21:42

信義商圈百貨為王 淡水最夯麵包、士東市場名店都來了

2019-10-18 20:10

ATC茶飲俱樂部標榜中西合併 進駐台中公益路商圈

2019-10-18 20:06

幸福曬愛 Hayley Paige來台秀HEARTS ON FIRE聯名婚戒

2019-10-18 19:14

祥富水產火鍋全台最大店在中和 深夜也能吃活海鮮

2019-10-18 17:34

IG瘋傳「草莓起司蛋糕」丟火鍋 新北永和超狂餐廳曝光

2019-10-18 17:30

阿瘦皮鞋周年慶 消費不限金額周周抽iPhone 11

2019-10-18 17:26

就是明天！六福村搞鬼日 臉部變裝「門票買一送一」

2019-10-18 16:50

萬聖節群魔亂舞 六福村10月19日「變妝」入園買一送一

2019-10-18 15:54

影／美出新高度！迪麗熱巴秀MIKIMOTO全新M系列 放送真心話

2019-10-18 15:21

農委會盼推毛豆飲 搭珍奶熱搶攻日本

2019-10-18 14:42

歡慶Lamigo桃猿封王！全家熱美式 買二送二

2019-10-18 14:10

當代大人味藝術錶 用時間走出品味

2019-10-18 14:06

台灣芭樂何時裝箱輸美？ 農糧署：馬上就可以

2019-10-18 13:22

U值媒／爸媽遛小孩！800畝免費兒童主題運動公園！

2019-10-18 12:48

新北觀旅局三生幸福之旅 一日遊遍石碇、平溪和深坑

2019-10-18 12:38

亨利卡維爾對身材沒自信？ 自嘲：我真的比較大隻

2019-10-18 12:22

「全台10大熱銷溫泉飯店」出爐！ 訂房下殺58折起

2019-10-18 11:32

乘日本珍奶熱 農委會欲推健康毛豆飲取代奶茶

2019-10-18 10:34

世界音樂節@臺灣 帶你電音、古謠、國樂和中東爵士一次聽好聽滿

2019-10-18 10:22

搶攻年節 台南飯店業者推住房早鳥優惠

2019-10-18 10:04

A5和牛、麝香葡萄！樂軒選物店 現榨果汁無限喝

2019-10-17 23:57

「曲腿裸女」力拚「五裸女」 誰能創下常玉畫作紀錄

2019-10-17 22:41

Nicki Minaj攜FENDI 推聯名系列！艾怡良、ØZI著迷亮粉紅色服裝

2019-10-17 22:33

來古蹟看戲！西門紅樓推出陳亞蘭歌仔戲黑家店獨特體驗

2019-10-17 21:45

政府頒資料開放獎 彭啟明：開放有商機

2019-10-17 20:32

Chili’s萬聖節首次上菜 點套餐送墓園造型甜點

2019-10-17 20:14

微風廣場「億級」大戶出手 信義店再現「貴公子經濟」

2019-10-17 20:02

只有20席！莫爾頓限量餐酒晚宴26日登場 每人要價6千

2019-10-17 19:45

宇舶表「融合的藝術」特展 盧南君買表準備戴到飽

2019-10-17 19:14

一天23萬人衝信義周年慶都在買啥？新光三越熱銷榜出爐

2019-10-17 19:14

吳鳳帶亞洲團實境秀 韓國抱走大賞

2019-10-17 19:09

男神李敏鎬代言正官庄 粉絲週年慶瘋搶入手！

2019-10-17 18:53

開幕享半價！泰迪農園咖哩有「 4種咖哩醬×5種主菜」

2019-10-17 18:43

U值媒／這城市被整個藍色花海淹沒

2019-10-17 18:38

「白衣控」請注意！瑞士品牌SOTTES畫布式設計太可愛

2019-10-17 17:42
看更多

熱門文章

大樂透7.7億獎落台中 一人獨得今年最高單注獎金

2019-10-18 22:01

不起眼但高薪？ 網友點名這3職業：賺到買房買車

2019-10-18 15:50

23胃藥檢驗不合格或未交報告！食藥署要求11月18日前回收

2019-10-19 10:51

5月大男嬰吃數口蛋險喪命 過敏勿輕忽

2019-10-18 15:33

影／226隻名種犬貓被迫繁殖、糞便3天沒清 救出畫面曝光

2019-10-18 16:32

IG瘋傳「草莓起司蛋糕」丟火鍋 新北永和超狂餐廳曝光

2019-10-18 17:30

戶外教學遇手臂粗百步蛇 排灣族耆老：祖靈等級

2019-10-19 00:22

醫療奉獻獎／ 郭成興 台東新生兒 三成他接生

2019-10-18 23:13

信義商圈百貨為王 淡水最夯麵包、士東市場名店都來了

2019-10-18 20:10

大樂透第108091期開獎

2019-10-18 21:28

北、東半部雨到下周五 吳德榮：浣熊不會帶來秋颱效應

2019-10-19 08:15

空軍台南基地開放營區 民眾看戰機衝場大呼過癮

2019-10-19 10:17

為什麼宣稱阿拉比卡豆就能賣高價？咖啡摻假圖的是什麼利？

2019-10-18 16:12

每日星座運勢／射手心情好沒煩惱事　金錢錦上添花

2019-10-19 00:00

台中、彰化人「免費吃煎餃」！一風堂進駐台中高鐵站

2019-10-18 21:42

陸客不來華語導遊失業 部分改行代駕、外送員

2019-10-19 10:18

祥富水產火鍋全台最大店在中和 深夜也能吃活海鮮

2019-10-18 17:34

電子煙神秘肺病累積33死 我國最小吸食者是國小生

2019-10-18 18:04

師憂台大不能主導癌醫中心 管中閔：按產學合作規定

2019-10-19 12:26

影／國內發現新蝴蝶 幼蟲吃芒果樹葉應不至造成農損

2019-10-18 15:14

年改衝擊？選擇增加？ 救國團終身學習課程報名變冷

2019-10-19 10:34

海巡署「愛龜5守則」大玩創意梗 網友呢喃：傑尼傑尼

2019-10-19 03:13

影／美出新高度！迪麗熱巴秀MIKIMOTO全新M系列 放送真心話

2019-10-18 15:21

就是明天！六福村搞鬼日 臉部變裝「門票買一送一」

2019-10-18 16:50

穿「綠衣服」河粉買1送1！越南百年「飛機河粉」到台中

2019-10-18 23:41

因應特殊需求 特殊營養品魚油建議量擬放寬

2019-10-18 19:52

無人咖啡廳來了！丹堤咖啡寄杯「無人自取」 限時3折

2019-10-19 12:25

黃金博物館夜晚的驚艷 藏在白天的精釆之後

2019-10-18 14:39

長頸鹿寶寶長大了 動物園非洲區與大家見面

2019-10-18 17:25

吃肉骨茶送配餐、滿額送餐券！黃亞細10月24日進駐桃園

2019-10-18 19:15

不抽菸喝酒 他晚期肺癌轉移腸胃

2019-10-18 14:44

上駕訓班考取機車駕駛補助1千 明年續辦

2019-10-19 10:02

貨出去！台灣香蕉超市系統銷日 今年可達500噸

2019-10-18 14:35

【閱讀生活】Mikey／取對名字旺六代

2019-10-19 06:00

ATC茶飲俱樂部標榜中西合併 進駐台中公益路商圈

2019-10-18 20:06

已成族群？ 基隆又見尖翅翠蛺蝶

2019-10-19 00:17

做一行怨一行？ 近八成上班族對公司不滿

2019-10-18 14:22

【童言童語】黃郁文／犛牛與毛牛

2019-10-19 06:00

雙倍濃！ COLD STONE「巧克力棉花糖冰銅燒」這天開賣

2019-10-18 23:29

調查：近4成國中生 天天喝含糖飲料

2019-10-18 14:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top