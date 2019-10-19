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就愛100%法國味 布列塔尼餅乾在台連開兩專櫃

2019-10-19 13:11經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

創立於1955年，來自法國的LT法國布列塔尼餅乾，由於是依循傳統製程製作的正統法式甜點，加上產品皆以精美鐵盒包裝，被譽為法國最經典、人氣最高的必買伴手禮，上半年在台北忠孝SOGO快閃試水溫之後，下半年火速在台北開設兩家分店，讓餅乾控不用飛法國也能吃得到歐式口味餅乾。

LT 法國布列塔尼餅乾亞洲首次快閃店於今年5月20日在SOGO百貨設立，市場反應熱烈，同年8月16日便在SOGO百貨復興館地下三樓設立亞洲第一家店，第二家店則搶搭百貨公司周年慶檔期，在10月17日新光三越百貨信義店A4館地下二樓開幕。

新店面主打「紅、黑、金、白」四個顏色，規劃五大陳列專區婚盟區、彌月區、主題活動區、用品區、各式禮盒區，符合各種有不同送禮需求；並以每季推出新圖案包裝盒，讓消費者常保新鮮感。

其中婚盟區陳列各式以白紗、婚禮和兩小無猜為主題的大小尺寸鐵盒餅乾，也是目前台灣市面上唯一100%純法國原裝進口的婚禮餅乾。彌月區則有各式彌月禮籃 ，還分男寶寶款和女寶寶款，包裝超萌超可愛，還有筆筒款包裝，彌月餅乾吃完可儲物或當存錢筒，伴隨寶寶一起成長。

配合新光三越信義A4館專櫃開幕，法國總公司特別為新店開幕設計獨家商品

焦糖海鹽夾心瑪德蓮，外層為焦糖香的瑪德蓮，內容包裏著焦糖醬與鹽之花海鹽，甜鹹調和的口味，口感豐富層次分明。

寵物系列的貓咪造型餅乾盒，吸引許多愛貓族。圖/仝澤蓉攝影
寵物系列的貓咪造型餅乾盒，吸引許多愛貓族。圖/仝澤蓉攝影
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新光三越A4館專櫃主打紅、黑、金、白四個顏色，分成婚盟、彌月、主題活動、用品、各...
新光三越A4館專櫃主打紅、黑、金、白四個顏色，分成婚盟、彌月、主題活動、用品、各式禮盒等五大區 。圖/仝澤蓉攝影
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法國SOGO快閃
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