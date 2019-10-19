2019薄酒萊空降倒數！酒評：「為之驚嘆的年份」

2019-10-19 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／即時報導



2019薄酒萊將於11月14日全球同步開瓶。薄酒萊之王Georges Duboeuf喬治杜柏夫、Bouchard Aine & Fils伯爵藍帶、Leroy樂花園，也準備就緒將進入台灣。根據2019年採收報告指出，「今年的薄酒萊戰勝種種外在因素，成功闖出自己的世紀」，也有酒評預期為「為之驚嘆的年份」；不少酒迷早已下手預購，業者表示，優質酒莊的新酒多已預購一空，要享全球同步開飲的樂趣，動作得快。

根據今年採收報告，炎夏8月過後，薄酒萊產區出現低於平均的氣溫，加上暴風雨侵襲，導致有些許的粉黴病，使預期產量減少，大約和2015年份相當。儘管今年面臨氣候上的挑戰，但葡萄品質卻出乎意料，果皮與果汁的比例相較以往更高，整體風味大大提升，「如果你對2015超級年份的味道念念不忘，想必2019的薄酒萊絕對能滿足你的期待」。

橡木桶洋酒總經理袁德珮指出，薄酒萊的等級是成就品質的關鍵。她推薦高等級的Beaujolais-Village Nouveau村莊級新酒，口感豐富且風味濃厚，適合喜歡細膩且具層次感的酒迷。此外，成功將薄酒萊新酒推上國際舞台的喬治杜柏夫，同時也是薄酒萊地區最老牌的酒莊，他們推出年輕一代喜愛的粉紅酒，也將全數售罄。而在布根地擁有250年歷史的伯爵藍帶，以最高規格的釀酒技術、選用平均樹齡50年以上的老藤釀造，口感讓人驚艷，值得一試。

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