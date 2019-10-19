無人咖啡廳來了！丹堤咖啡寄杯「無人自取」 限時3折

2019-10-19 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／即時報導



無人咖啡廳真的來了！丹堤咖啡即日起推出業界首創的「咖啡寄杯、無人自取」服務，在指定門市的自助點餐機，開發電子票券核銷兌換功能，不論是咖啡飲品、美食套餐的直接兌換，或是套餐補差額選購其他飲品，都可以透過自助點餐機進行無人化自助取件服務。

無人服務自點咖啡的流程是，消費者可先用手機上網購買咖啡寄杯，再透過自助點餐機，直接掃瞄兌換咖啡並入座等候，而吧檯內的服務人員，在收到消費者核銷兌換訊息後，立即製作，再透過取餐震動器通知領取，從購買到取杯的過程，都在無人的環境中進行。業者即起到10月底推出「自取咖啡」特惠方案。只要點選丹堤行動購物網指定頁面https://ppt.cc/fe6qQx，購買各種「自取咖啡」並於自助點餐機兌換，可享限量3折的超殺體驗價。

此外，近年全家、萊爾富、OK等便利商店都開始進行線上咖啡寄杯服務，因優惠大、快速成趨勢；丹堤咖啡也將專售電子票券的行動購物網(shop.dante.com.tw)改版升級推出「咖啡跨店寄杯」服務，消費者可享買6送2的方式預購，將咖啡寄存在自己的帳戶內，隨時走到任一家分店，都可以取出兌換，這種大量購買、可跨店、分次取貨的高便利性與超值優惠，業者表示，可讓消費者逐漸養成飲用習慣，從生客變成熟客。

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