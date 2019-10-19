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高雄百貨周年慶 卡通明星最吸睛

2019-10-19 11:26聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

高雄地區周年慶陸續開跑，預估至少有上百億商機，為吸引消費者，不少業者紛紛找上卡通明星來助陣。

漢神巨蛋每年周年慶今年推出遇見「米奇與好朋友」奇妙旅程場景，即日起至109年1月5日，整個1樓廣場以環遊世界做發想，打造全台限定8公尺高的巨大米奇熱氣球，廣場的舞台上搭設米奇熱氣球，呈現旅行氛圍，在1F的兩邊大門口分別以紐約知名地標帝國大廈和自由女神以及充滿熱情活力的馬德里弗朗明哥扇子舞，引領消費者進入時尚多元的購物環境。

夢時代購物中心與統一時代百貨高雄店周年慶從10月24日至11月20日展開，今年與肖像天后「HELLO KITTY」攜手合作，獨家設計來店禮，運用活潑可愛的畫風，打造耳目一新的限量贈品，有絨毛後背包、可愛開飯杯盤組、晴雨傘、保溫罐等。

大魯閣草衙道周年慶推出風靡日本的「角落小夥伴」卡友禮，有保冰袋、提袋、吸管組、玻璃保鮮盒、玻璃水壺、玻璃對杯組。

大魯閣草行道推出「角落小夥伴」卡友禮超吸睛。記者謝梅芬／翻攝
大魯閣草行道推出「角落小夥伴」卡友禮超吸睛。記者謝梅芬／翻攝
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夢時代今年與肖像天后「HELLO KITTY」攜手合作，獨家設計來店禮，吸引許多...
夢時代今年與肖像天后「HELLO KITTY」攜手合作，獨家設計來店禮，吸引許多消費者 。記者謝梅芬／攝影
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漢神巨蛋購物場周年慶搭米奇裝置區，吸引不少人潮。記者謝梅芬／攝影
漢神巨蛋購物場周年慶搭米奇裝置區，吸引不少人潮。記者謝梅芬／攝影
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漢神巨蛋購物場周年慶搭米奇裝置區，吸引不少人潮。記者謝梅芬／攝影
漢神巨蛋購物場周年慶搭米奇裝置區，吸引不少人潮。記者謝梅芬／攝影
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夢時代今年與肖像天后「HELLO KITTY」攜手合作，獨家設計來店禮。記者謝梅...
夢時代今年與肖像天后「HELLO KITTY」攜手合作，獨家設計來店禮。記者謝梅芬／攝影
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周年慶統一時代百貨熱氣球
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