海巡署「愛龜5守則」大玩創意梗 網友呢喃：傑尼傑尼

2019-10-19 03:13 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ／即時報導



日前1名德國籍少年在屏東小琉球地區潛水時觸摸海龜，被依違反野生動物保護法送辦，一度引發關注；海巡署事後與大鵬灣風景區、屏東縣政府研議加強宣傳正確保育觀念，昨晚也將「愛龜5大守則」繪製成宣導素材，翻譯成5種語言版本，上傳臉書粉專供民眾免費下載，另外還以「神奇寶貝」「星際大戰」「魔戒」大玩創意梗，引來不少網友直呼「太可愛了！」

海巡署表示，海龜、珊瑚、鯊魚等海洋生物，皮膚外表通常有保護黏液，隨意觸摸會使牠們暴露在危險中，甚至遭到細菌感染，很可能因此受到傷害。此外，海龜是很容易緊張的生物，突然追逐或觸摸，會使牠們加速逃離，造成受傷或死亡；也很可能因為恐懼，不再洄遊到原處。

自上週遊客觸摸海龜照片曝光後，有網友建議針對保育做法加強宣傳，海巡署與大鵬灣風景區、屏東縣政府等主管機關研議後，整理出「愛龜5大守則」，包含1.不觸摸、踩踏、騷擾海龜2.禁止餵食海龜3.與海龜保持5公尺以上的距離4.避免處在海龜上方，保留海龜浮上水面換氣的空間5.使用海洋友善防曬乳。

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