總統文化獎贈獎 豪華朗機工:讓新舊世代找到共同語言

2019-10-18 21:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／台北即時報導



第十屆總統文化獎昨舉行頒獎典禮，總統蔡英文、副總統陳建仁出席贈獎，並邀來歷年得主共聚一堂。蔡英文致詞時指出，此獎伴隨台灣走過20個年頭，歷屆得獎者「見證台灣重大的改變、鼓勵土地上的人做出開創性的嘗試。」。

文化總會自2001年開始，每兩年舉辦「總統文化獎」甄選，從不同世代與跨領域中選出5組得獎者，本屆頒獎典禮邀來歷屆得獎者共聚一堂，主題訂為「讓文化為國家開路」，融合展場與劇場，並在現場展出過去20年的文化大事件。開場播放由台灣文化20年紀錄片「勇敢自信 台灣前行」精華，接著由歌手羅思容拿起吉他、帶來洋溢熱情與力道的客家新歌謠。

蔡總統致詞時指出，「人道耕耘獎」得主朱銘作品充滿生命力，也在藝術教育上作了許多努力。「人道奉獻獎」得主台灣基督教門諾會黎明機構，是東台灣第一個教育單位，感謝他們「讓孩子開啟新的人生。」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

蔡總統指出，「青年創意獎」得主豪華朗機工證明藝術不只是想像和創意，希望他們的例子促進產官學界繼續合作。「在地希望獎」得主方荷生，其領導的南機場社區是地方自治和社區營造的重要典範。她認為，「社會改革獎」得主台灣人權促進會，在台灣每一個重大的人權議題和法案扮演「最關鍵的守護者」，更讓國際友人看到台灣在人權上的努力。

談到台灣的文化，蔡總統指出，近年每年文化預算接成長，前瞻預算也補助許多優質戲劇、促進大家對社會議題的反思，「面對2020，讓我們一起前行，共創新時代的台灣。」

朱銘致詞時，分享他這幾十年來在全世界各地展覽作品的經驗。在新加坡展覽時，民眾自發性地發起捐款買展品。在盧森堡展覽時，官員告訴他「我們的都市並不大，但你的作品這麼大，就把城市當展場吧。」這些國家對藝術的重視，值得台灣學習。

「新舊世代如果能找到一個語言共同活下去，是我們的目標。」豪華朗機工團員陳志建認為，團隊的獲獎「代表這個世代對這個土地作的事」。團員張耿華則說，藝術就是「用創意打破框架、連接可種可能與資源」，而「相信和信任可以帶來能量、讓我們往前進」。

被譽為「地表最強里長」的台北市中正區忠勤里里長方荷生則說，感謝評審「相信一個里長」、讓他證明里長不只是「條仔咖(樁腳)」。他回憶，當里長看到里民的各種問題。年輕人回到家，才發現家中長輩還沒吃飯，因此他辦了台灣首次「銀髮族共餐」，一桌坐了六百個長輩。他看到台灣募資過程中的愛心與浪費，因此創辦食物銀行，「讓需要的人挑自己需要的東西」。他小時候受到王貫英照顧，因此開創社區圖書室，讓一個人口不到六千五百人的社區，每月借閱冊數可高達五千本。

台灣基督教門諾會黎明機構表示，深耕42年的過程擁有許多陪伴與支持，「感謝支持黎明的人。」

「身為人權組織，必須站在社會對立面，接受批評與溝通。」人權會會長周宇修透露，會內對參加總統文化獎總遴選的意見分歧，最後決定參加，希望讓更多人知道參與社會改革是一條「應該、正確的道路」。