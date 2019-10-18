總統文化獎贈獎 豪華朗機工:讓新舊世代找到共同語言
第十屆總統文化獎昨舉行頒獎典禮，總統蔡英文、副總統陳建仁出席贈獎，並邀來歷年得主共聚一堂。蔡英文致詞時指出，此獎伴隨台灣走過20個年頭，歷屆得獎者「見證台灣重大的改變、鼓勵土地上的人做出開創性的嘗試。」。
文化總會自2001年開始，每兩年舉辦「總統文化獎」甄選，從不同世代與跨領域中選出5組得獎者，本屆頒獎典禮邀來歷屆得獎者共聚一堂，主題訂為「讓文化為國家開路」，融合展場與劇場，並在現場展出過去20年的文化大事件。開場播放由台灣文化20年紀錄片「勇敢自信 台灣前行」精華，接著由歌手羅思容拿起吉他、帶來洋溢熱情與力道的客家新歌謠。
蔡總統致詞時指出，「人道耕耘獎」得主朱銘作品充滿生命力，也在藝術教育上作了許多努力。「人道奉獻獎」得主台灣基督教門諾會黎明機構，是東台灣第一個教育單位，感謝他們「讓孩子開啟新的人生。」
蔡總統指出，「青年創意獎」得主豪華朗機工證明藝術不只是想像和創意，希望他們的例子促進產官學界繼續合作。「在地希望獎」得主方荷生，其領導的南機場社區是地方自治和社區營造的重要典範。她認為，「社會改革獎」得主台灣人權促進會，在台灣每一個重大的人權議題和法案扮演「最關鍵的守護者」，更讓國際友人看到台灣在人權上的努力。
談到台灣的文化，蔡總統指出，近年每年文化預算接成長，前瞻預算也補助許多優質戲劇、促進大家對社會議題的反思，「面對2020，讓我們一起前行，共創新時代的台灣。」
朱銘致詞時，分享他這幾十年來在全世界各地展覽作品的經驗。在新加坡展覽時，民眾自發性地發起捐款買展品。在盧森堡展覽時，官員告訴他「我們的都市並不大，但你的作品這麼大，就把城市當展場吧。」這些國家對藝術的重視，值得台灣學習。
「新舊世代如果能找到一個語言共同活下去，是我們的目標。」豪華朗機工團員陳志建認為，團隊的獲獎「代表這個世代對這個土地作的事」。團員張耿華則說，藝術就是「用創意打破框架、連接可種可能與資源」，而「相信和信任可以帶來能量、讓我們往前進」。
被譽為「地表最強里長」的台北市中正區忠勤里里長方荷生則說，感謝評審「相信一個里長」、讓他證明里長不只是「條仔咖(樁腳)」。他回憶，當里長看到里民的各種問題。年輕人回到家，才發現家中長輩還沒吃飯，因此他辦了台灣首次「銀髮族共餐」，一桌坐了六百個長輩。他看到台灣募資過程中的愛心與浪費，因此創辦食物銀行，「讓需要的人挑自己需要的東西」。他小時候受到王貫英照顧，因此開創社區圖書室，讓一個人口不到六千五百人的社區，每月借閱冊數可高達五千本。
台灣基督教門諾會黎明機構表示，深耕42年的過程擁有許多陪伴與支持，「感謝支持黎明的人。」
「身為人權組織，必須站在社會對立面，接受批評與溝通。」人權會會長周宇修透露，會內對參加總統文化獎總遴選的意見分歧，最後決定參加，希望讓更多人知道參與社會改革是一條「應該、正確的道路」。
「人權、民主自由等議題，可能因為大眾的忽視而消退；所謂的社會改革，從來不限於政府與民間。」他以現在的香港提醒台灣人，更在台上疾呼「希望政府盡速通過難民法，拒絕晶片身分證、修改集會遊行法」
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