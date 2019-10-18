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信義商圈百貨為王 淡水最夯麵包、士東市場名店都來了

2019-10-18 20:10聯合報 記者江佩君／即時報導

打造「遊逛型」百貨中的佼佼者「新光三越」，在信義商圈做了許多百貨界「第一」的創舉，繼把天台設計成運動場、引進日本暴潮的暗黑拳擊，把花店、咖啡店作為A8門面後，最新力作改造A4 B1美食選物空間，把淡水在地烘焙名店、士東市場的有機蔬食名店等10家職人名店，都首度帶進百貨，也可看見全球百貨密集度最高的信義商圈、百貨為王的「磁吸效應」。

新光三越台北信義新天地A4 B1有全新風貌，B1「美食選物空間」緊鄰B2美食街與美麗市場，這次改裝將兩層樓從食材、廚房到餐桌的美食選擇串連一氣。B1改裝的16家品牌中，有高達10家都是首度進駐百貨，頂級生鮮精肉、有機蔬食、好農產品、調理油品到咖啡、茶、酒飲品，皆以職人服務的專門店形式呈現。

● 烘培名店 「和正農作」首度跨出淡水走進信義區

淡水人必吃的烘培名店「和正農作」首度跨出淡水，前進台北信義區。創辦人林和正曾擔任過吳寶春的左右手，從事麵包烘培二十餘年，幾年前從淡水沙崙五坪大小的店發跡，現在在淡水已經有三家店。店名中的「農作」指的就是用台灣小麥、視季節搭配在地蔬果，製作出屬於台灣味的麵包。

「和正農作」也特別為新光三越A4設計了6款獨家口味麵包，其中「麻辣入魂」使用主廚老麵揉和麻辣醬湯，並加入粉絲、高麗菜、台灣黃牛肉等特色食材，讓喜愛麻辣火鍋的台灣人也能從麵包體驗麻辣滋味。

新光三越台北信義新天地現有三大烘焙人氣名店坐鎮，包括A4的「和正農作」、A8的「Miopane」、A11的「一禾堂」。

● 士東市場蔬食料理名店 「食穗」帶進台灣好食材

隱身天母有「文青市場」之稱的士東市場裡，以有機蔬食食材與料理聞名的「食穗」，主理人夫妻兩人原本都是設計師，在士東市場裡從最早期的豆腐攤、水果攤、食品雜貨、有機蔬菜到蔬食料理，翻轉傳統市場，吸引許多死忠饕客。這次為了新光三越A4拓點籌備了一年多，並把原本從事設計業的美學概念帶入到蔬食推廣上，並設置開放式廚房提供中式、西式餐點。

這次A4 B1改裝，可以看到新光三越空間給得相當大方，各店空間的穿透性與寬敞度相當高，像是給「食穗」的空間，就占原有3～4個櫃位空間，設計佈局多了舒適的留白空間。各店設有吧台或座位，方便顧客與職人們交流，讓百貨美食空間也有傳統市集的溫暖。

● 樂軒和牛首家精肉舖品牌「樂軒 PREMIUM」

以頂級和牛聞名，在台北有三家分店分別提供不同和牛料理的樂軒，在新光三越 A4推出第一個肉鋪品牌「樂軒 PREMIUM」，讓喜歡樂軒和牛料理的顧客，也可採買頂級和牛食材回家享用。

現場提供日本A5等級和牛，可依照顧客需求由專業師傅依最適合的部位、紋理，現切成牛排、燒肉片、火鍋肉片等頂級肉品採買服務，另有各式現點現做和牛料

理等即食服務。

士東市場蔬食料理名店 「食穗」首度拓點百貨，進駐新光三越A4。圖／新光三越提供
士東市場蔬食料理名店 「食穗」首度拓點百貨，進駐新光三越A4。圖／新光三越提供
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烘培名店「和正農作」首度跨出淡水，前進台北信義區進駐新光三越A4。圖／摘自和正農...
烘培名店「和正農作」首度跨出淡水，前進台北信義區進駐新光三越A4。圖／摘自和正農作粉絲頁
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士東市場蔬食料理名店 「食穗」首度拓點百貨，進駐新光三越A4。圖／新光三越提供
士東市場蔬食料理名店 「食穗」首度拓點百貨，進駐新光三越A4。圖／新光三越提供
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樂軒和牛在新光三越A4推出首家精肉舖品牌「樂軒 PREMIUM」。圖／新光三越提...
樂軒和牛在新光三越A4推出首家精肉舖品牌「樂軒 PREMIUM」。圖／新光三越提供
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「和正農作」特別為新光三越A4推出6款獨家口味麵包。圖／新光三越提供
「和正農作」特別為新光三越A4推出6款獨家口味麵包。圖／新光三越提供
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「樂軒 PREMIUM」除了和牛肉品採買，現場也提供現點現做和牛料理。圖／新光三...
「樂軒 PREMIUM」除了和牛肉品採買，現場也提供現點現做和牛料理。圖／新光三越提供
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淡水
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